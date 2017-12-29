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Барабанщика группы The Beatles произвели в рыцари

30.12.2017 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Барабанщик The Beatles Ринго Старр был возведен в рыцари специальным новогодним приказом королевы.

Барабанщика группы The Beatles произвели в рыцари
© AP/
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"Это великолепно! Это честь и удовольствие быть пожалованным в рыцари за мою музыку и благотворительность одновременно, оба этих дела я люблю. Мир и любовь. Ринго", — ответил он на сообщение о решении королевы.

Рыцарское звание позволит музыканту добавлять к своему имени приставку "сэр". Двадцать лет назад Пол МакКартни был произведен в рыцари, а семнадцать лет назад Джордж Харрисон получил Орден британской империи, как и все участники коллектива.

Барабанщик играл в составе The Beatles с 1962 по 1970 год. В 2015 году он был введен в зал славы рок-н-ролла. Хоть в 70-е его сольная карьера была невысоко оценена критиками, в 80-х он успешно выступал без других участников группы.

Рыцарского титула вместе с Ринго Старром был удостоен и сооснователь группы Bee Gees Барри Гибб, также за достижения в музыке и вклад в благотворительность.

 
Теги: Минск
 
 
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Музыкант Ринго Старр получил титул не только за свое творчество, но и за вклад в благотворительность.

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