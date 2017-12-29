Самое популярное направление для предновогоднего шоппинга у белорусов — соседняя Польша. Накануне католического Рождества AUTO.TUT.BY выехал в пункт пропуска «Брест» и посмотрел, что везут перед праздниками в своем багаже автомобилисты и пассажиры автобусов, а также узнал, выгодными ли были «закупы».





«Проходят тысячи авто в сутки»

В пятницу после обеда накануне католического Рождества перед шлагбаумом на Варшавке не было ни одной машины — редкое зрелище. А вот в сторону Беларуси автомобили двигались беспрерывно. В основном все машины, пересекающие границу, — с белорусскими номерами. Изредка проезжают авто с кодом PL — польские гости.

— Те, кто возвращается в Беларусь, как правило, утром ехали в польские магазины, закупились, а сейчас едут обратно. А вот автомобилей на выезд действительно не очень много: ведь рабочий день еще не закончился, — объясняют нам сотрудники таможни. — После 17.00 машин и маршруток здесь станет больше. И завтра, в субботу, желающих выехать в Польшу будет много — ведь это, пожалуй, единственный выходной день перед Рождеством, когда можно сделать покупки на рынке и в «склепах».





Пропускной пункт «Брест» — самый большой на белорусской границе, через который двигаются легковушки, маршрутки и туристические автобусы. В страну автомобили въезжают по двум зеленым и восьми красным коридорам. По нормам здесь могут проезжать туда-обратно по 1350 транспортных средств в сутки, но таможенники нередко оформляют больше машин. Однако от этого очередь из белорусов, желающих выехать в Европу, меньше не становится.





— Летом у нас был рекорд: в сутки пропустили 2300 автомобилей в одну сторону, а обычное дело — это около 2000 транспортных средств. Причем машины и автобусы едут не только брестские — из всех областей Беларуси. Сейчас поток машин меньше, чем в отпускной период, но к Новому году их будет больше — типичная ситуация, мы к ней готовы, — отметили на таможне.

«Не можем мы пропустить в «исключительных случаях»

Нарушители встречаются на границе постоянно. Чаще всего это те, кто не укладывается в нормы по весу и стоимости провозимых товаров, везут ограниченные и запрещенные к провозу предметы — культурные ценности, наркотические и психотропные вещества. Нередко в багаже белорусов таможенники находят мясо, колбасу, фрукты и овощи, которые должны пройти фитосанитарный и ветеринарный контроль.

— С мясными изделиями надо становиться в красный коридор и предъявлять их на контроль ветеринару. Если готовая продукция весом не более 5 килограммов произведена в эпизоотически благополучной стране, в заводской упаковке, на которой есть вся информация о продукте — товар ввезти в Беларусь разрешат. Но если эти нормы не соблюдаются — продукция должна быть возвращена в Польшу, оставить ее на границе нельзя.





Конечно, автомобилисты нерадостно воспринимают новость о том, что им придется возвращаться обратно. Некоторые пытаются уговорить таможенников и ветврача «смилостивиться и пропустить», хватаются за сердце.

— Ну не можем мы «в исключительном случае» их пропустить, таких случаев, знаете сколько! А тем, кому становится «плохо», предлагаем вызвать скорую прямо на границу.

«Платим деньги и не считаем, все равно в Польше все дешевле»

Пока мы общались с таможенниками, на въезд в Беларусь то и дело прибывали новые автомобили и автобусы. Больше машин становилось в красные каналы: в каждом из восьми коридоров — по три легковушки.





Почти все автомобилисты в обоих каналах — брестчане. Как правило, ездят в Польшу они регулярно, нормы по весу и стоимости перевозимых товаров уже давно «выбрали», поэтому багажники их были полупустыми и даже пустыми.





— Я очень часто мотаюсь в Польшу, мне нельзя много товара везти, — объяснил водитель синего седана, стоящего в зеленом коридоре. Все его покупки уместились на заднем сиденье авто.

Мужчина купил несколько небольших пакетов фруктов и овощей — «для дочки» и метровую искусственную елочку.

— Не знаю, дешевле, чем в Беларуси, мои покупки или нет — на цены особо не смотрю. Хотя в Польше все дешевле — можно не считать.





За ним на универсале стоит брестчанка Анна с приятельницей. Подруги «крутанулись» в соседний Тересполь всего на пару часов. За это время девушки успели купить товары для дома, бытовую химию и подарки детям на Новый год.

— Людей в магазинах очень много, белорусов хватает. Это и понятно — покупать там дешевле, чем у нас, а если еще и на акцию попадешь — то вообще выгодно получается. Вот я купила детскую игру: шарики скатываются по горкам, стоила она 30 злотых (около 17 рублей), у нас наверняка дороже будет стоить.

Продукты Анна не везла, говорит, хоть они в Польше и дешевле, но есть много запрещенных к провозу товаров. Мясо и колбасы девушка также никогда в Польше не покупает — «европейские невкусные, наши гораздо лучше».

— Я перед Новым годом обязательно еще один будний день выберу и съезжу в Польшу — не всем же еще подарки куплены! Да и среди недели очередей на границе почти нет, поэтому поездка не превращается в мучение.





Тем временем в красном коридоре выгружают крупногабаритные покупки водитель и пассажир микроавтобуса.

— Купил два стеклопакета. Я дом строю, и на это много денег уходит, поэтому приходится экономить. Если получается, то стройматериалы из Польши везу. А выгода есть: у нас одно окно стоит 500 долларов, а у соседей — всего 200. Только на двух окнах 600 долларов сэкономили! — рассказал автомобилист Сергей.

Перед поездкой мужчина уточнял, сможет ли он беспошлинно провезти свою покупку, поэтому, перевешивая товар на границе, не волновался — обойдется без дополнительных трат.

— К сожалению, новогодние подарки уже не мог купить — был бы перевес, поэтому пока обойдусь без них. Мне кажется, 50 килограммов — слишком маленькая норма. Я ж не перепродавать везу — для себя, итак приходится три месяца выжидать, чтобы в следующий раз побольше покупок сделать для стройки.























Мы так и не заметили машин, доверху заполненных покупками. Редко автомобилисты везли и новогодние товары: шары, гирлянды и елки. Основные покупки — техника, средства для стирки, товары для дома, игрушки, алкоголь.

В багаже пассажиров, приехавших на рейсовых автобусах, был такой же ассортимент товаров.

































— Ой, да не большие у меня сумки, что вы! — кивнула на три объемных пакета из польских Biedronka и Auchan женщина. — Они легкие, почти невесомые. Там у меня джинсы, купила за 60 злотых (около 30 рублей), штаны для мужа, конфеты, несколько пачек кофе, еще что-то по мелочи. Раньше было выгоднее ездить, а сейчас из-за курса не очень хорошо получается закупиться. Вот кто технику покупает или много товаров везет — тогда да, получается намного дешевле.

«Заплати за топливо, страховку, потеряй время в очереди. Сомнительная выгода»

В очереди на досмотр стоят две девушки с небольшими рюкзаками. После учебы одна из них осталась жить и работать в Германии, а вторая — в польской столице.

— Везем какие-то презенты близким да личные вещи. Эти безумные закупки с огромными сумками не для нас — мы отвыкли от этого уже, живем совсем в другом мире… Смотрим на это сейчас с недоумением.





В пункте пропуска мы встретили и других белорусов, скептически относящихся к заграничным шоп-турам.

— Сейчас ценник выровнялся, не очень-то и выгодно ехать, учитывая стоимость топлива, страховки и время, потерянное в очереди. Люди просто привыкли туда столько лет кататься и делают это по инерции, — высказался водитель паркетника Георгий. — Я недавно покупал у нас резину на машину, а потом посмотрел, сколько она стоит в Польше — почти одинаковая цена! Даже если бы я вернул ваты, то все колеса обошлись бы мне дешевле всего на 20 долларов! Сомнительная выгода…





— Мы полтора месяца работали в Польше — собирали деревянные дома. Заработали денег, а сейчас едем домой. Никаких покупок не делали — невыгодно тянуть оттуда, за то время, что были в Польше, мы все изучили, — поделились информацией белорусские строители.

— Верно парни говорят, — кивнул головой водитель старенького микроавтобуса. — Раньше я и сам возил людей в Тересполь. А сейчас желающих все меньше и меньше — нормы же ввели! А если технику покупать, большую сумму денег надо сразу отдать. Зачем, если в Беларуси можно в рассрочку все купить, так тебе ее в придачу в квартиру прямо доставят…