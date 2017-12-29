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Джей Зи показал клип, в котором снялась Бейонсе и Блу Айви
30.12.2017 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Джей-зи презентовал ожидаемый поклонниками клип "Семейная вражда", который представляет собой восьмиминутный фильм. Режиссером выступила Ава Дюверней. На видео представлено путешествие во времени, которое начинается в 2444 году и заканчивается в 2018, на последних кадрах Джей Зи, его дочь Блу Айви и супруга Бейонсе запечатлены в церкви.
Кроме того в видео снялись актриса Бри Ларсон, баскетболист Майкл Джордан, актриса Минди Калинг, актер Дэвид Ойелоуо и другие.
Бейонсе в видео облачена в королевское голубое платье в стиле Ренессанса. Резюме клипа помещено в строчке "Никто не побеждает, если в семье вражда".
Месяц назад Джей Зи в интервью The New York Times признался в том, что изменял своей супруге. Журналисты предполагают, что это признание вдохновило музыканта на клип.
Тизер ролик уже набрал на YouTube больше 11 тыс. просмотров. Полное видео доступно только подписчикам.
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Восьмиминутное видео "Семейная вражда" сделано в формате путешествия во времени, которое начинается в 2444 году и заканчивается в 2018 году.
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