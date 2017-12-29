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Белорусские гандболисты заняли второе место на международном турнире в Польше

30.12.2017 17:47 — Разное | Tut.by  
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Белорусские гандболисты заняли второе место на Кубке четырех наций в Гданьске, уступив в финале хозяевам со счетом 22:26 (7:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БФГ

Решающий матч состоялся на «Эрго Арене» и прошел под контролем польских гандболистов. Наиболее результативными игроками в составе белорусов стали Андрей Юринок, Артем Королек и Николай Алехин, которые забросили по четыре мяча.

На старте турнира подопечные Юрия Шевцова были сильнее Японии — 31:27.

Команда из Страны восходящего солнца заняла в Гданьске в итоге четвертое место, проиграв в матче за бронзовые награды Бахрейну — 22:37.

Для сборной Беларуси игры в Польше стали важным этапом подготовки к финальному турниру чемпионата Европы (Хорватия, 12−28 января).

После возвращения из Гданьска гандболисты будут тренироваться в Минске, а 4 января отправятся в Испанию на 43-й по счету турнир памяти Доминго Барсенаса.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские гандболисты заняли второе место на Кубке четырех наций в Гданьске, уступив в финале хозяевам.

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