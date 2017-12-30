Дайнеко: в Новый год поменьше сидите у телевизоров /

В канун Нового 2018 года знаменитый артист пожелал всем белорусам долгожданного наступления зимней погоды.



© Sputnik / Виктор Толочко Мицкевич: в 2018 году нас снова ждет аномальная погода

"Мы зиму ждем-ждем, вроде бы она есть, а вроде и нету. Хочется, чтобы был снег, чтобы озимые наши, которые появились уже, покрыло метровым слоем снега, чтобы у нас был прекрасный урожай", — сказал Дайнеко.

Солист "Белорусских песняров" традиционно пожелал слушателям хорошего настроения и посоветовал поменьше сидеть у телевизоров в праздничные дни. По мнению артиста, наблюдать из года в год одни и те же лица на телеэкране — это не очень интересно.

Общайтесь с друзьями, дарите друг другу подарки, улыбки. Всего вам самого хорошего в "Новом году", — сказал Дайнеко.

Поздравление заслуженного артиста Республики Беларусь, солиста ансамбля "Белорусские песняры" Валерия Дайнеко слушайте на радио Sputnik Беларусь.