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Дайнеко: в Новый год поменьше сидите у телевизоров

30.12.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В канун Нового 2018 года знаменитый артист пожелал всем белорусам долгожданного наступления зимней погоды.

Дайнеко: в Новый год поменьше сидите у телевизоров
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы зиму ждем-ждем, вроде бы она есть, а вроде и нету. Хочется, чтобы был снег, чтобы озимые наши, которые появились уже, покрыло метровым слоем снега, чтобы у нас был прекрасный урожай", — сказал Дайнеко.

Солист "Белорусских песняров" традиционно пожелал слушателям хорошего настроения и посоветовал поменьше сидеть у телевизоров в праздничные дни. По мнению артиста, наблюдать из года в год одни и те же лица на телеэкране — это не очень интересно.

Общайтесь с друзьями, дарите друг другу подарки, улыбки. Всего вам самого хорошего в "Новом году", — сказал Дайнеко.  

Поздравление заслуженного артиста Республики Беларусь, солиста ансамбля "Белорусские песняры" Валерия Дайнеко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля "Белорусские песняры" Валерий Дайнеко поздравил слушателей радио Sputnik Беларусь с наступающим Новым годом.

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