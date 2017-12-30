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Серена Уильямс проиграла первый матч после выхода из декретного отпуска

30.12.2017 17:59 — Разное | Tut.by  
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Американка Серена Уильямс проиграла свой первый матч после возвращения в теннис из-за перерыва, связанного с рождением дочери.

В выставочном матче в Абу-Даби Серена Уильямс уступила Елене Остапенко из Латвии — 2:6, 6:3, 10:5.

До этого Серена Уильямс не играла 11 месяцев.

 
 
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Американка Серена Уильямс проиграла свой первый матч после возвращения в теннис из-за перерыва, связанного с рождением дочери.

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