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Это очень смешно. В "Вечернем Урганте" вышла пародия на "Розовое вино". С Дудем и Николаевым

30.12.2017 18:28 — Разное | Tut.by  
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В шоу «Вечерний Ургант» 29 декабря показали пародию на песню Элджея и Федука «Розовое вино», заметила Meduza.

По сюжету ведущий Иван Ургант, сценарист шоу Александр Гудков, певец Игорь Николаев и рэпер Федук парятся в бане. Тут Николаеву становится плохо, и журналист Юрий Дудь делает певцу искусственное дыхание. В конце клипа вся компания поет в караоке песню Николаева «Малиновое вино». За сутки видео набрало уже более одного миллиона просмотров.

 
 
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В шоу "Вечерний Ургант" 29 декабря показали пародию на песню Элджея и Федука "Розовое вино".

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