В шоу «Вечерний Ургант» 29 декабря показали пародию на песню Элджея и Федука «Розовое вино», заметила Meduza.

По сюжету ведущий Иван Ургант, сценарист шоу Александр Гудков, певец Игорь Николаев и рэпер Федук парятся в бане. Тут Николаеву становится плохо, и журналист Юрий Дудь делает певцу искусственное дыхание. В конце клипа вся компания поет в караоке песню Николаева «Малиновое вино». За сутки видео набрало уже более одного миллиона просмотров.