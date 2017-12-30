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Это очень смешно. В "Вечернем Урганте" вышла пародия на "Розовое вино". С Дудем и Николаевым
В шоу «Вечерний Ургант» 29 декабря показали пародию на песню Элджея и Федука «Розовое вино»,
По сюжету ведущий Иван Ургант, сценарист шоу Александр Гудков, певец Игорь Николаев и рэпер Федук парятся в бане. Тут Николаеву становится плохо, и журналист Юрий Дудь делает певцу искусственное дыхание. В конце клипа вся компания поет в караоке песню Николаева «Малиновое вино». За сутки видео набрало уже более одного миллиона просмотров.
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В шоу "Вечерний Ургант" 29 декабря показали пародию на песню Элджея и Федука "Розовое вино".
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