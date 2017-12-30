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Пропуск грузовых автомобилей через пункт пропуска "Берестовица" приостановлен

30.12.2017 18:45 — Разное | Tut.by  
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Государственный пограничный комитет Беларуси предупредил о приостановке пропуска в Польшу грузовиков через «Бобровники».

«По информации польской стороны, с 18.00 30 декабря будет прекращен пропуск грузовых транспортных средств на польскую территорию после оформления в пункте пропуска „Бобровники“ (сопредельный белорусский — „Берестовица“)», — сказано в сообщении.

В ГПК рекомендуют учитывать информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. Там напомниают, что ближайшие пункты пропуска для грузового транспорта на польском направлении — «Козловичи» и «Брузги».

О возобновлении движения в пункте пропуска «Бобровники» сообщат дополнительно.

 
 
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Государственный пограничный комитет Беларуси предупредил о приостановке пропуска в Польшу грузовиков через "Бобровники".

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