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Группа сирийских детей 15 января приедет оздоровляться в Беларусь

30.12.2017 19:24 — Разное | Ежедневник  
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Группа сирийских детей 15 января приедет оздоровляться в Беларусь

Оздоровления сирийских детей в Беларуси стало значимым событием, которое имело большой общественно-политический резонанс не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.

Игорь Карпенко напомнил об инициативе президента по разработке программы отдыха, оздоровления и учебы сирийских детей в Беларуси.

"Уже с 15 января 2018 года мы примем очередную группу таких детишек в нашем национальном центре "Зубренок", - сказал министр. Оздоровления сирийских детей стало значимым событием, которое имело большой общественно-политический резонанс не только в Беларуси, но и за ее пределами.

По словам Игоря Карпенко, когда он перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов находился в Москве на форуме министров, отвечающих за молодежную политику, к нему подходили делегации арабских стран и выражали слова благодарности в адрес президента, страны за такую инициативу и поддержку детей из Сирии. 

 
 
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Оздоровления сирийских детей в Беларуси стало значимым событием, которое имело большой общественно-политический резонанс не только в нашей стране, но и за ее...

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