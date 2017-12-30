Баскетболисты «Цмокi-Miнск» американец Дэвид Кравиш и швед Кристофер Черапович сыграли в фанты. Кроме заданий и приколов им попадались вопросы про новогодние традиции в Беларуси. Дэвид и Кристофер придумали президентскую речь на 31 декабря, оставили белорусов без салата оливье, дали кличку году Собаки и попытались разобраться, кто родители Снегурочки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Видимо, после Нового года тут сжигают елочку". Американец и швед разбираются в традициях Беларуси Дэвид Кравиш и Кристофер Черапович придумали президентскую речь на 31 декабря, оставили белорусов без салата оливье, дали кличку году Собаки и попытались...