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"Видимо, после Нового года тут сжигают елочку". Американец и швед разбираются в традициях Беларуси

30.12.2017 23:00 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Miнск» американец Дэвид Кравиш и швед Кристофер Черапович сыграли в фанты. Кроме заданий и приколов им попадались вопросы про новогодние традиции в Беларуси. Дэвид и Кристофер придумали президентскую речь на 31 декабря, оставили белорусов без салата оливье, дали кличку году Собаки и попытались разобраться, кто родители Снегурочки.

 
 
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Дэвид Кравиш и Кристофер Черапович придумали президентскую речь на 31 декабря, оставили белорусов без салата оливье, дали кличку году Собаки и попытались...

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