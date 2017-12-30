|
Молодежная сборная Беларуси дала бой чехам, но проиграла четвертый матч подряд
Молодежная сборная Беларуси по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира среди игроков до 20 лет боевым поражением от команды Чехии — 5:6 (1:0, 2:5, 2:1).
Белорусы хорошо начали матч и уже на девятой минуте Егор Шарангович вывел нашу команду вперед. Вскоре подопечные Юрия Файкова получили возможность провести 5-минутное большинство, но воспользоваться этим не смогли. Тем не менее, в самом начале второго периода в ворота сборной Чехии все же влетела еще одна шайба. Иван Дроздов сделал счет 2:0.
К сожалению, после этого белорусы потеряли концентрацию, позволив сопернику первенуть игру. За 24 секунды Либор Гайек и Радован Павлик сравняли счет, а еще до перерыва в ворота Андрея Грищенко влетели еще три шайбы. Авторами голов стали Филип Задина, Радован Павлик и Филип Хытил.
И все же белорусская команда проявила характер и вернулась в борьбу. Егор Шарангович, оформив дубль, сделал счет 3:5, а в середине третьего периода Игорь Мартынов сократил отставание до минимума.
Чешский капитан Марек Захар на 54-й минуте, казалось бы, решил все вопросы, но тут же Владислав Габрусь в очередной раз вернул интригу — 5:6.
В конце матча белорусы попытались отыграться, но чехи грамотно сыграли в обороне, прессингуя соперника уже на чужой половине площадки. По этой причине Юрий Файков смог сменить вратаря на шестого полевого игрока лишь за 4 секунды до сирены.
Беларусь: Грищенко (Родик, 35.26−59.56); Еременко — Габрусь, Бовбель — Шарангович (А) — М. Сушко (К); Дерябин — Соколовский, Мартынов — Пищук — Дроздов; Гостев — Мартынюк, Рядченко (А) — Литвинов — Лукашевич; Михальчук — Гринкевич — Асташевич; Буровцев, Анисимов.
Таким образом, молодежная сборная Беларуси проиграла все матчи на групповом этапе и сыграет в плей-офф до двух побед за выживание. Соперник нашей команды станет известен в воскресенье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежная сборная Беларуси по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира среди игроков до 20 лет боевым поражением от команды Чехии - 5:6 (1:0, 2:5, 2:1).
|
Архив (Разное)
Комментарии