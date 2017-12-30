﻿ Молодежная сборная Беларуси дала бой чехам, но проиграла четвертый матч подряд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодежная сборная Беларуси дала бой чехам, но проиграла четвертый матч подряд

30.12.2017 22:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Молодежная сборная Беларуси по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира среди игроков до 20 лет боевым поражением от команды Чехии — 5:6 (1:0, 2:5, 2:1).


IIHF

Белорусы хорошо начали матч и уже на девятой минуте Егор Шарангович вывел нашу команду вперед. Вскоре подопечные Юрия Файкова получили возможность провести 5-минутное большинство, но воспользоваться этим не смогли. Тем не менее, в самом начале второго периода в ворота сборной Чехии все же влетела еще одна шайба. Иван Дроздов сделал счет 2:0.

К сожалению, после этого белорусы потеряли концентрацию, позволив сопернику первенуть игру. За 24 секунды Либор Гайек и Радован Павлик сравняли счет, а еще до перерыва в ворота Андрея Грищенко влетели еще три шайбы. Авторами голов стали Филип Задина, Радован Павлик и Филип Хытил.

И все же белорусская команда проявила характер и вернулась в борьбу. Егор Шарангович, оформив дубль, сделал счет 3:5, а в середине третьего периода Игорь Мартынов сократил отставание до минимума.

Чешский капитан Марек Захар на 54-й минуте, казалось бы, решил все вопросы, но тут же Владислав Габрусь в очередной раз вернул интригу — 5:6.

В конце матча белорусы попытались отыграться, но чехи грамотно сыграли в обороне, прессингуя соперника уже на чужой половине площадки. По этой причине Юрий Файков смог сменить вратаря на шестого полевого игрока лишь за 4 секунды до сирены.

Беларусь: Грищенко (Родик, 35.26−59.56); Еременко — Габрусь, Бовбель — Шарангович (А) — М. Сушко (К); Дерябин — Соколовский, Мартынов — Пищук — Дроздов; Гостев — Мартынюк, Рядченко (А) — Литвинов — Лукашевич; Михальчук — Гринкевич — Асташевич; Буровцев, Анисимов.

Таким образом, молодежная сборная Беларуси проиграла все матчи на групповом этапе и сыграет в плей-офф до двух побед за выживание. Соперник нашей команды станет известен в воскресенье.

 
 
Ссылка на источник 101
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежная сборная Беларуси по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира среди игроков до 20 лет боевым поражением от команды Чехии - 5:6 (1:0, 2:5, 2:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров на борту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика