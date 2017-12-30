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Фотофакт: Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров на борту
30.12.2017 21:26 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров следующих из Египта рейсов "Белавиа".
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Пассажиров не только поздравили и дали возможность сфотографироваться с героями праздников, самые юные получили подарки.
Несколько лет подряд "Белавиа" устраивает для пассажиров подобную акцию. В 2014 году бортпроводники в костюмах новогодних персонажей в самолетах "Белавиа" проводили инструктаж для пассажиров.
А в 2015 авиакомпания призывала делать селфи с новогодними персонажами. Пассажирам акция нравится год за годом, и порой они просят продлить ее до 14 января.
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Для поздравления были выбраны рейсы из египетских курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада.
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