Холода в США: семь человек замерзли насмерть

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Суровые морозы пришли в США, в отдельных штатах температура воздуха опустилась до минус двадцати градусов. Семь человек замерзли. В эти дни американцев особенно просят позаботиться не только о себе, но и о ближних.

Прежде мэр Нью-Йорка Билл де Блазио советовал жителям побеспокоиться о себе и соседях, а оставленных на улице домашних животных забрать в дом.

Current weather conditions in far Western New York pic.twitter.com/p50c9q1zHs — john.sevigny.photo (@John_Sevigny) 30 декабря 2017 г.

В Чикаго можно наблюдать огромные сосульки и замерзшие фонтаны. Не все жители рады холодам и просят, чтобы снег растаял через сутки. Замерзший фонтан сфотографировали и в Нью-Йорке.

В Пенсильвании сугробы парализовали движение, а во многих аэропортах в предпраздничные дни отменили ряд рейсов. В некоторых городах высота снежного покрова превышает полтора метра.

Такие снегопады могут оказаться опасными для автомобилистов, так что на сугробы лучше посмотреть из окна дома.