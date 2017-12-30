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Холода в США: семь человек замерзли насмерть
30.12.2017 20:49 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Суровые морозы пришли в США, в отдельных штатах температура воздуха опустилась до минус двадцати градусов. Семь человек замерзли. В эти дни американцев особенно просят позаботиться не только о себе, но и о ближних.
Прежде мэр Нью-Йорка Билл де Блазио советовал жителям побеспокоиться о себе и соседях, а оставленных на улице домашних животных забрать в дом.
В Чикаго можно наблюдать огромные сосульки и замерзшие фонтаны. Не все жители рады холодам и просят, чтобы снег растаял через сутки. Замерзший фонтан сфотографировали и в Нью-Йорке.
— WeatherNation (@WeatherNation)
В Пенсильвании сугробы парализовали движение, а во многих аэропортах в предпраздничные дни отменили ряд рейсов. В некоторых городах высота снежного покрова превышает полтора метра.
Такие снегопады могут оказаться опасными для автомобилистов, так что на сугробы лучше посмотреть из окна дома.
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В некоторых городах США высота снежного покрова превышает полтора метра.
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