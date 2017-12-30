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Гаишник, сбитый байкером в Минске, восстанавливался полтора года - и наконец выходит на работу
Сотрудник ГАИ, которого 18 апреля 2016 года сбил байкер, после многих операций и долгого периода реабилитации выходит на работу,
Напомним, трагедия
Мотоциклисту предъявили обвинение по ч. 1 ст. 363 (Сопротивление сотруднику милиции) и ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.
Медики рассказали, что в медикаментозной коме пациент провел около 20 дней.
— Были моменты, когда мы сомневались в положительном исходе и благоприятном прогнозе, — рассказала врач-анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ирина Богдан.
Сам пострадавший Владимир Товпинец рассказал, как восстанавливалась память:
— Первое время была память потеряна. И, когда мой взвод пришел меня навещать… Первый — командир, и остальные ребята идут, и я командира сразу узнал. «Андрей, привет», — поздоровался. Андрей говорит: «Ты узнаёшь нас?» Я говорю: «Конечно, узнаю». «Ну, назови всех по имени». Я всех начал по имени называть. И вот этот щелчок был — возвращение памяти.
Заведующий нейрохирургическим отделением больницы скорой медицинской помощи Виктор Шкодик вспоминает:
— Пациент был очень тяжел. Очень большой коллектив врачей и сестер делали всё возможное, чтобы спасти его жизнь.
Владимир перенес многочисленные операции, у него были проблемы не только с памятью, но и с речью, координацией движений. Сейчас о них уже ничего не напоминает.
— Учитывая, что похожие ДТП приходилось оформлять с пострадавшими, прекрасно понимал, что у меня тяжкие телесные повреждения. И слава Богу, что я пришел в себя и начал восстанавливаться, хотя и постепенно, — говорит Владимир Товпинец.
Ирина Богдан пояснила, что когда пациент пришел в сознание, с ним начали работать реабилитологи, логопеды. Серьезная нагрузка в этой ситуации легла на родственников. Самому Владимиру тоже пришлось немало потрудиться для своего восстановления. Сейчас он готовится выйти на работу.
— Любой специалист, который увидит изображение на компьютерной томографии данного клинического случая, скажет, что произошло чудо. То, что этот пациент восстановился до такого уровня сознания и настолько хорошо себя чувствует в обществе, — говорит Ирина Богдан.
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Сотрудник ГАИ, которого 18 апреля 2016 года сбил байкер, после многих операций и долгого периода реабилитации выходит на работу.
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