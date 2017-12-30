Гаишник, сбитый байкером в Минске, восстанавливался полтора года - и наконец выходит на работу

Сотрудник ГАИ, которого 18 апреля 2016 года сбил байкер, после многих операций и долгого периода реабилитации выходит на работу, сообщает телеканал СТВ.

Напомним, трагедия произошла в центре Минска. По данным следствия, водитель мотоцикла Suzuki Bandit выехал на трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора, чем фактически блокировал движение общественного транспорта. Сотрудник ГАИ, исполняя свои служебные обязанности, отреагировал на данный факт нарушения ПДД, в том числе приняв во внимание отсутствие регистрационного знака на мотоцикле. Пытаясь скрыться, мотоциклист увлек за собой инспектора на проезжую часть, где на них был совершен наезд автомобилем инкассаторской службы. В результате ДТП сотруднику милиции были причинены тяжкие телесные повреждения.





Мотоциклисту предъявили обвинение по ч. 1 ст. 363 (Сопротивление сотруднику милиции) и ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. Приговор суда — 5 лет лишения свободы, лишение права управлять транспортным средством в течение 5 лет и штраф 15 тысяч долларов.

Медики рассказали, что в медикаментозной коме пациент провел около 20 дней.

— Были моменты, когда мы сомневались в положительном исходе и благоприятном прогнозе, — рассказала врач-анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ирина Богдан.

Сам пострадавший Владимир Товпинец рассказал, как восстанавливалась память:

— Первое время была память потеряна. И, когда мой взвод пришел меня навещать… Первый — командир, и остальные ребята идут, и я командира сразу узнал. «Андрей, привет», — поздоровался. Андрей говорит: «Ты узнаёшь нас?» Я говорю: «Конечно, узнаю». «Ну, назови всех по имени». Я всех начал по имени называть. И вот этот щелчок был — возвращение памяти.





Заведующий нейрохирургическим отделением больницы скорой медицинской помощи Виктор Шкодик вспоминает:

— Пациент был очень тяжел. Очень большой коллектив врачей и сестер делали всё возможное, чтобы спасти его жизнь.

Владимир перенес многочисленные операции, у него были проблемы не только с памятью, но и с речью, координацией движений. Сейчас о них уже ничего не напоминает.

— Учитывая, что похожие ДТП приходилось оформлять с пострадавшими, прекрасно понимал, что у меня тяжкие телесные повреждения. И слава Богу, что я пришел в себя и начал восстанавливаться, хотя и постепенно, — говорит Владимир Товпинец.

Ирина Богдан пояснила, что когда пациент пришел в сознание, с ним начали работать реабилитологи, логопеды. Серьезная нагрузка в этой ситуации легла на родственников. Самому Владимиру тоже пришлось немало потрудиться для своего восстановления. Сейчас он готовится выйти на работу.

— Любой специалист, который увидит изображение на компьютерной томографии данного клинического случая, скажет, что произошло чудо. То, что этот пациент восстановился до такого уровня сознания и настолько хорошо себя чувствует в обществе, — говорит Ирина Богдан.