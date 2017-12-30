В день праздника: как быстро убраться в квартире

Годовые отчеты сдали, корпоративы отгуляли, мандарины закупили и даже составили примерное меню для праздничного стола. Теперь самое время окинуть взглядом квартиру и оценить масштаб бедствия! Возможно, по жизни вы чистюля, поэтому несколько нехитрых манипуляций позволят вашему дому сверкать еще больше. Но что делать тем, кто в предновогодней суете даже не может вспомнить, когда в последний раз брался за швабру? Рассказываем, как быстро и легко провести уборку, чтобы еще осталось время для себя.





Конечно, самый простой вариант — вызвать специалиста клининговой компании, который быстро и качественно уберет вашу квартиру. Но как быть, если вы не можете или не хотите приглашать чужого человека домой? Тогда придется действовать самостоятельно.

Специалисты утверждают, что справиться с беспорядком можно за 2-3 часа, а если подключить к делу остальных членов семьи, то и еще быстрее. Поэтому не стоит опускать руки, глядя на поле боя, а лучше грамотно оценить возможности и приступить к процессу. Только заранее настройте себя на то, что во время уборки вы не будете отвлекаться на чай, телевизор или социальные сети. Иначе все это затянется на несколько дней, а времени у нас остается совсем мало.

Еще один лайфхак, упрощающий уборку в доме: двигаться нужно по часовой стрелке, внимательно осматривая каждый уголок комнаты. Начните с гостиной, ведь именно там вы будете встречать гостей в новогоднюю ночь, затем переходите к остальным помещениям (спальня, детская комната, кабинет, гардеробная), а заканчивайте свою уборку на кухне, прихожей и в ванной комнате. При этом сначала необходимо протереть пыль на верхних поверхностях, почистить люстру, протереть подоконник и зеркала, а затем лишь пропылесосить полы и тщательно пройтись по ним влажной тряпкой.

Но прежде чем хвататься за швабру, сначала пройдитесь по квартире с корзиной для грязного белья (контейнер, например, идеально подойдет для этих целей) и соберите те вещи, которые уже давно нуждаются в чистке. И не забудьте про постельное белье! Его обязательно нужно сменить. Отсортируйте по цветам и запустите процесс стирки. Пока стиральная машина будет справляться с грязью, вам тоже не придется скучать. Обратите свой взор на разбросанные вещи в шкафах и сложите их аккуратными стопочками или развесьте на плечиках. То, что вы давно не используете, можно либо раздать, либо выбросить. Так вы избавитесь от ненужных вещей и освободите пространство.

Кстати, чтобы не впасть в уныние раньше времени, можно включить любимую музыку и представить, что вы выступаете на публике. В этом случае халтурить у вас не получится. Вы же не хотите выставить себя в неприглядном виде?

Переходите к открытым полкам и уберите всю пыль, которая там скопилась, далее можно протереть зеркала, стеклянные двери, картины (рамы) и фоторамки. Ну а следом уже наступает очередь пылесоса и влажной уборки полов.

На кухне вам придется задержаться дольше и особое внимание уделить плите, холодильнику, столешнице, фартуку и бытовым приборам, которые стоят на самом виду.

Загляните в ванную комнату и залейте в унитаз и раковину специальные моющие средства. Таким образом, пока вы будете заканчивать уборку на кухне и протирать там полы, ваша сантехника тоже будет очищаться. Останется только протереть полы в ванной комнате, прихожей и вынести мусор.