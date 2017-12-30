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Пять идей бюджетных дачных домиков: из старого сруба, контейнеров, каркасные

31.12.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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Построить или купить дачный домик для отдыха — идея, которая приходит ко многим после тридцати. Увы, рынок не балует симпатичными и недорогими вариантами построек. Мы собрали любопытные, экологичные и сравнительно бюджетные идеи дачных домиков из разных уголков мира.

Первый вариант из Британии.


Фото: maisons-bois

Этот домик спроектировал архитектор Patrick Ballester. Площадь всего 60 квадратных метров. Но есть терраса, кухня-гостиная и спальные места под крышей.


Фото: gardencube

А этот домик-сауну построили в России.

Следующий годится для зимних выходных. В нем использованы и вполне бюджетные решения.


Фото:modcabins

Фото:modcabins

Фото:modcabins

Фото:modcabins

Фото:modcabins

Фото:modcabins

Фото:modcabins

Фото:modcabins

А вот вариант еще проще — обшит досками, и без мансарды. Но вполне удобный и выглядит экологично.


Фото:modcabins

Не всем везет с ровностью участка. Но и это можно использовать как преимущество.


Airbnb

Airbnb

Airbnb

А это смешную дачу из подручных средств и выкинутых на свалку окон за 500 долларов смастерила американская пара. Наверное, и тут можно почерпнуть какие-то бюджетные идеи.


Фото: mymodernmet

Фото: mymodernmet

В СССР у дачников популярны были домики из срубов, выкупленных в деревне. Их можно улучшить.


Фото: tumblr

pinterest

Еще один популярный и довольно бюджетный вариант — домик из контейнеров. Во всем мире они популярны, но в Беларуси подобным строительством не увлекаются. Хотя купить контейнер и не проблема.


bitovki

klimovsk-board



 
 
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