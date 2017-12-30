Макияж на Новый год: подборка идей для вечернего макияжа

Макияж на Новый год — завершающий штрих образа любой женщины. Если этот праздник вы планируете отмечать на безумной вечеринке, тогда ваш образ должен выделяться из толпы.

Визажисты рекомендуют на Новый год - 2018 делать макияж с акцентом на глаза. Ярким элементом в макияже станут блестки, глиттер и стразы, которые отлично будут гармонировать с любым образом.

Для брюнеток и шатенок лучше всего выбирать макияж в темных оттенках: сливовый, вишневый, алый, темно-синий или фиолетовые тона. Если у вас светлые глаза, тогда лучше всего подойдет коричневая, оливковая или оливково-коричневая гамма теней для век.

















А вот для блондинок лучше всего использовать золотистые оттенки, а также пастельные тона. А если у вас карие глаза, тогда можно поиграть с оттенками морской и темно-синей палитры теней для век.











