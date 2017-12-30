﻿ Заложница помогла задержать захватившего "Укрпочту": видео из Харькова. 21.by
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Заложница помогла задержать захватившего "Укрпочту": видео из Харькова

31.12.2017 08:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в минувшую субботу — мужчина ворвался в помещение, которое занимает харьковский филиал "Укрпочты", взял заложников, сообщив полиции, что у него при себе есть взрывчатка.

Заложница помогла задержать захватившего "Укрпочту": видео из Харькова
© Sputnik/
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Злоумышленника, который оказался местным жителем, задержали благодаря одной из заложниц, которая сумела открыть дверь силовикам. Ранее сообщалось, что к переговорам с захватчиком привлекли его отца.

По информации местной полиции, задержанный ранее уже имел судимость за наркотики. Заложники отмечали, что мужчина был пьян, в свою очередь представители полиции подчеркнули "не совсем нормальное поведение" захватчика. В отношении него будет проведена психиатрическая экспертиза.

Также отмечается, что в ходе задержания и столкновения с одним из заложников злоумышленник получил травмы. Среди заложников никто не пострадал. Стоит отметить, что мужчина постепенно отпускал заложников, в последний момент он удерживал пятерых из 11, среди них было двое детей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

 
 
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Захвативший филиал "Укрпочты" в Харькове мужчина задержан благодаря действиям одной из заложниц. Смотрите кадры с места происшествия.

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