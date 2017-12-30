Лед в волосах: визажист об образах снегурочки и тургеневской девушки

Накануне новогодних праздников визажисты рассказали Sputnik, как хорошо выглядеть не только в праздник, но и в будни, и как обилие косметических средств изменили снегурочек и дедов морозов на утренниках.



© Sputnik / Виктор Толочко Как сделать макияж для праздника

Дневной макияж: хотите молодости — не подчеркивайте скулы

Количество сторонниц нюдового макияжа год за годом не снижается — среди белорусок образ тургеневских девушек особенно актуален.

Для тургеневской барышни актуальны оттенки розового и не перегруженная тональным кремом кожа. Ухоженности лучше достигать уходом, а не тональным средством, разнообразные маски на вашей стороне.

Визажист Марина Голачева, мастер международного класса, директор международной Школы макияжа Kryolan, рекомендует обратить внимание на подбор базы под макияж — они могут быть мерцающими, матирующими, а корректор или тональный крем лучше наносить точечно, чтобы замаскировать капилляры, проступающие вены и неровности кожи.



© Sputnik / Елена Васильева Чемпион Беларуси, мастер международного класса по макияжу Марина Головачева может из любой дурнушки сделать золушку

"Для выравнивания тона кожи лучше использовать легкие текстуры, которые дают эффект ухоженности, но не перегружают лицо. Лучше уходить от пудры, используя ее только для матирования центральной зоны, лучше использовать самые тонкие текстуры — пудру "антишайн" или HD. Можно вовсе заменить пудру фиксатором макияжа, который заставляет мелкие частицы в воздухе не прилипать к лицу, а соскальзывать с него. При желании добавьте мерцания на скулы — и дневной макияж готов", — рассказала визажист.



© Фото: личный архив Д. Лабоды Гример: состарить на двадцать пять лет проще, чем омолодить

Чтобы добиться эффекта свежести образа, визажист советует избегать жесткой коррекции скул, которая зачастую смотрится неестественно, и заменить ее дрепингом — коррекцией румянами. Марина рассказала, что для белорусок контурирование чаще всего неактуально, а многочисленные бронзаторы созданы, чтобы подчеркивать загар. Так как большинство девушек в наших широтах светлокожие, полоска бронзатора вместо того, чтобы подчеркнуть скулы, смотрится пятном.

"Чем больше теней, тем старше мы смотримся. Ребенок рождается почти без рельефа на лице, они появляются по мере взросления. Мамы невест часто входят в комнату, где работает визажист, и говорят — доченька, ты стала такой взрослой! Это значит, что визажист увлекся скульптурированием, а если хотелось акцентировать молодость невесты, лучше добавить легкого румянца. Лучше отдать предпочтение жирным румянам, которые можно использовать одновременно как помаду и тени. Добавьте к этому яркие ресницы — редкие не в моде, стрелку (если сложно рисовать широкую, обозначьте ресничный контур), причесанные брови — и будете смотреться свежо", — посоветовала визажист.



© Sputnik / Елена Васильева Не спешите гримировать веснушки - они сейчас в тренде, их даже специально подчеркивают

Причем свежести можно прибавить, даже если утром вы вовсе не чувствуете себя отдохнувшей и бодрой. Для этого визажист рекомендует использовать карандаш кайал — но не белый, а бежевый или розоватый, и им провести по слизистой. Покраснения можно убрать, нанеся на них капли для глаз — Марина уверяет, что краснота тут же поблекнет. Вместо капель подойдет глина или угольная маска.

Если вы до сих пор не научились рисовать графичные брови, можете не оттачивать это умение — в моду входят максимально натуральные брови, причем чтобы выделить яркий цвет глаз, брови можно осветлить.

При этом бояться профессиональной косметики специалист не рекомендует.



© Sputnik / Елена Васильева Чем больше теней, тем старше выглядит красавица

"Различие профессиональной косметики и косметики масс-маркета в основном в насыщенности пигмента. Для косметики масс-маркета используют слабый пигмент, чтобы вы не развели "грязь" на лице неумелым движением. Но как раз из-за активности пигмента текстура профессиональной косметики тоньше, и ею можно создать макияж, который будет выглядеть натурально. Я пользуюсь только профкосметикой и забавно наблюдать, как друзья мужа поучают своих спутниц — мол, посмотри, как свежо выглядит Марина совсем без макияжа, а муж в это время знает, сколько часов с кистями в руках я провела перед зеркалом", — смеется собеседница Sptunik.

Как по металлу

Вечером можно позволить себе противоположность тургеневского образа — стиль гранж. Для этого достаточно добавить на губы темный оттенок — фиолетовый, ягодный, какой пожелаете.

"В тренде металлические оттенки, их можно использовать и на глазах, и на губах, на пике популярности оттенки серебра и стрелки. Если не умеете красить себя тенями, лучше не начинать. Сделайте акцент на кожу, губы, брови и румянец, но не вводите на глаза активные цвета", — порекомендовала визажист.



© Sputnik / Елена Васильева Современный аквагрим имеет множество форм и расцветок

Женщинам в возрасте Марина советует избегать ярких или перламутровых оттенков теней. Вместо этого лучше сделать акцент на ровном макияже губ, причем в отличие от теней яркая помада допустима в любом возрасте.

"Ровные брови, ухоженная кожа и аккуратные губы — можно больше ничего не делать. И ни в коем случае нельзя подводить брови черным — это табу", — заверила специалист.

К советам блогеров Марина рекомендует относиться с осторожностью и учитывать, что макияж в "Инстаграме" в жизни может выглядеть иначе.

"Нужно быть смелым человеком, чтобы так выйти за хлебушком", — резюмировала визажист.

Снегурочки 2.0

Обилие косметических средств изменило и белорусских снегурочек. Для новогодних образов сейчас предлагается такое количество текстур, что эффектность макияжа будет зависеть разве только от готовности потратиться на него.



© Sputnik / Елена Васильева Чем больше теней, тем старше выглядит красавица

"Флуоресцентные тени, эффект снега и льда на коже, белые ресницы — все это представлено не только в гриме, но и в бьюти-макияже. Для кощеев и других злых персонажей покупают разнообразные лысины, клыки, раскрасить можно даже зубы", — рассказали визажисты.

Один из трендов праздничного макияжа — флуоресцентные лаки. Причем визажисты рассказали, что неоновые пятна можно наносить и на волосы, и даже на лицо.

"Если у театров бюджетов на закупку профессиональных материалов почти нет, и художникам по гриму приходится выкручиваться, обращаясь к дешевому российскому гриму, то визажисты и гримеры, которые работают на коммерческих проектах, используют самые разные продукты. Работники event-сферы выдвигают определенные запросы, макияж Снегурочки и Деда Мороза должен быть стойким и хорошо смотреться на фото. Если в театре не видно, как выполнен грим, важно, чтобы он был яркий и заметный издалека, то на коммерческом шоу актер должен выглядеть привлекательно, ему скорее всего придется работать на фотозоне", — пояснила владелец магазина профессиональной косметики и грима "Краски праздника" Елизавета Крученкова.



© Sputnik / Елена Васильева На Новый год особым спросом пользуются серебряные ресницы

Даже если играть роль Снегурочки вам не доведется, можно найти способы сделать свой образ настолько ярким, что он затмит макияж главной героини праздника. Визажисты рекомендуют обратить внимание на блеск-тату, которые можно наносить даже на уши, рассмотреть варианты ярких ресниц, аквагрима или просто выбрать необычную маску — и вас запомнят.