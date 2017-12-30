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За два часа до курантов: 8 быстрых рецептов к Новому году, которые не оставят вас равнодушными

31.12.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Новый год — волшебный праздник, но как же не хочется убить целый день на готовку, а ближе к полуночи заснуть прямо под бой курантов, ведь на празднование не осталось никаких сил. Мы предлагаем вам быстрые и очень вкусные рецепты, чтобы накрыть полноценный праздничный стол, который порадует всех!

Закуски

Капрезе


Ингредиенты:

  • крупные помидоры — 2 шт.;

  • моцарелла — 2 шарика;

  • базилик — пучок;

  • оливковое масло — 30 г.

Как готовим:

  1. Все, что нужно, — это нарвать листики базилика, нарезать кружочками в 1 см толщиной сыр и помидоры.

  2. Все ингредиенты раскладываются поочередно, можно разложить по кругу тарелки, можно «стопочкой» или маленькими канапе со шпажками.

Шарики со шпинатом


Ингредиенты:

  • шпинат свежий или замороженный - 400 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • сыр — 150 г;

  • хлебные крошки — 50 г;

  • зелень по вкусу;

  • чеснок гранулированный;

  • соль


Как готовими:

  1. Шпинат мелко нарезаем, сыр натираем на терке.

  2. Смешиваем все ингредиенты до однородности. Формируем небольшие шарики.

  3. Выкладываем шарики на пергаментную бумагу и выпекаем при температуре 180 градусов 15−20 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому ориентируемся на золотистый цвет наших шариков.

Салаты

Салат с рукколой и сыром


Ингредиенты:

  • руккола — 100 г;

  • пармезан — 40 г;

  • лимон — 0,5 шт.;

  • соль, перец;

  • оливковое масло — 3 ст.л.

Как готовим:

  1. Сыр натираем на терке стружкой либо тонкими пластинами, на ваш вкус.

  2. Рукколу сбрызгиваем маслом, солим, перчим.

  3. Добавляем сыр, все поливаем лимонным соком и перемешиваем. 

Салат из помидоров


Ингредиенты:

  • базилик - пучок;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • винный уксус — 1 ст.л.;

  • оливковое масло — 2 ст.л.;

  • помидоры черри — 300 г

Как готовим:

  1. Отложите несколько листиков базилика в сторону, а остальные складываем в чашу блендера, добавляем соль, перец, чеснок, оливковое масло и винный уксус.

  2. Прокрутите до получения однородной заправки.

  3. Нарезаем помидоры на половинки или четвертинки.

  4. Дно блюда поливаем заправкой, сверху выкладываем помидоры, посыпаем отложенным базиликом. По желанию можно дополнительно посолить и поперчить. Перемешайте салат перед подачей. 

Горячие блюда

Пирог с курицей и грибами


Ингредиенты:

  • филе куриной грудки — 4 шт.;

  • сливочное масло;

  • зеленый лук — 1 пучок;

  • шампиньоны — 150 г;

  • мука — 1 ст.л.;

  • горчица — 2 ч.л.;

  • сметана — 1 ст.л.;

  • куриный бульон — 300 мл;

  • тимьян;

  • мускатный орех — ⅓ ч.л.;

  • слоеное тесто — 1 пласт;

  • яйцо — 1 шт.

Как готовим:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

  2. Филе нарезаем ломтиками шириной 1 см.

  3. На смеси оливкового и сливочного масла обжариваем филе 3 минуты.

  4. Мелко нарезаем лук и грибы.

  5. Добавляем на сковороду лук, грибы и 1 ст.л. муки.

  6. Добавьте сметану, горчицу и бульон, перемешайте.

  7. Добавьте тимьян, мускатный орех, соль и перец. Дайте всему немного покипеть.

  8. Выкладываем начинку с курицей и грибами в форму и сверху все укрываем пластом теста. Смазываем сверху взбитым яйцом.

  9. Выпекаем 15−20 минут до появления румяной корочки

Подаем горячим!

Порционный пай со свининой


Ингредиенты:

  • луковица — 1 шт.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • лук-порей — 2 стебля;

  • тимьян;

  • оливковое масло;

  • свиная вырезка — 400 г;

  • бекон — 8 ломтиков;

  • белое вино — 250 мл;

  • цедра лимона — 1 шт.;

  • мука — 1 ст.л.;

  • куриный бульон — 400 мл;

  • сметана — 1 ст.л.;

  • шпинат — 3 горсти;

  • слоеное тесто — 400 г;

  • яйцо — 1 шт.

Как готовим:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

  2. Тонко нарезанные лук, чеснок и лук-порей обжарить на оливковом масле 3 минуты до мягкости.

  3. Добавьте свинину и бекон. Посолите и жарьте вместе еще 5 минут

  4. Влейте вино, добавьте лимонную цедру, перемешайте. Дайте вину немного выпариться и добавьте муку. Через 3 минуты порциями начинайте вливать бульон. Помешивайте, пока соус не станет однородным.

  5. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите еще 10 минут. Снимите с огня и вмешайте сметану и шпинат.

  6. Разложите в порционные формочки.

  7. Раскатайте тесто и накройте каждую форму, закрепив по краям. Смажьте яйцом и выпекайте 15−20 минут. 

Десерты

Бельгийские вафли


Ингредиенты:

  • масло сливочное — 100 г;

  • сахар — 100 г;

  • мука — 300−350 г;

  • разрыхлитель;

  • яйца — 3 шт.;

  • молоко — 1 стакан.

Как готовим:

  1. Масло растираем с сахаром.

  2. Добавляем яйца и молоко, все перемешиваем.

  3. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель.

  4. Выпекаем вафли в разогретой вафельнице до готовности. (На вафлю — 2 ст.л. теста.)

  5. Подавать можно с мороженым, фруктами, ягодами, сиропом или всем, что вы любите. Приятного аппетита!

Десерт от Джейми Оливера


Ингредиенты:

  • лед — 2 большие горсти;

  • черешня или любые другие фрукты/ягоды на ваш вкус — 300 г;

  • маскарпоне — 125 г;

  • молоко — 50 мл;

  • сахарная пудра — 1ст. л.;

  • мандарин — 1 шт.;

  • ванильный экстракт — 1 ч.л.;

  • печенье «Слоеные ушки» — для подачи.

Как готовим:

  1. Налейте в миску немного холодной воды. Добавьте лед и черешню.

  2. В другой миске смешайте маскарпоне, молоко и сахарную пудру. Туда же натрите цедру мандарина.

  3. Добавьте ванильный экстракт и хорошенько перемешайте.

  4. Разложите смесь по креманкам, украсив черешней. Подавайте вместе с печеньем. Приятного аппетита!

 
 
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