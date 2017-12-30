За два часа до курантов: 8 быстрых рецептов к Новому году, которые не оставят вас равнодушными

Новый год — волшебный праздник, но как же не хочется убить целый день на готовку, а ближе к полуночи заснуть прямо под бой курантов, ведь на празднование не осталось никаких сил. Мы предлагаем вам быстрые и очень вкусные рецепты, чтобы накрыть полноценный праздничный стол, который порадует всех!
Закуски
Капрезе
Ингредиенты:
крупные помидоры — 2 шт.;
моцарелла — 2 шарика;
базилик — пучок;
оливковое масло — 30 г.
Как готовим:
Все, что нужно, — это нарвать листики базилика, нарезать кружочками в 1 см толщиной сыр и помидоры.
Все ингредиенты раскладываются поочередно, можно разложить по кругу тарелки, можно «стопочкой» или маленькими канапе со шпажками.
Шарики со шпинатом
Ингредиенты:
шпинат свежий или замороженный - 400 г;
яйца — 2 шт.;
сыр — 150 г;
хлебные крошки — 50 г;
зелень по вкусу;
чеснок гранулированный;
соль
Как готовими:
Шпинат мелко нарезаем, сыр натираем на терке.
Смешиваем все ингредиенты до однородности. Формируем небольшие шарики.
Выкладываем шарики на пергаментную бумагу и выпекаем при температуре 180 градусов 15−20 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому ориентируемся на золотистый цвет наших шариков.
Салаты
Салат с рукколой и сыром
Ингредиенты:
руккола — 100 г;
пармезан — 40 г;
лимон — 0,5 шт.;
соль, перец;
оливковое масло — 3 ст.л.
Как готовим:
Сыр натираем на терке стружкой либо тонкими пластинами, на ваш вкус.
Рукколу сбрызгиваем маслом, солим, перчим.
Добавляем сыр, все поливаем лимонным соком и перемешиваем.
Салат из помидоров
Ингредиенты:
базилик - пучок;
чеснок — 1 зубчик;
винный уксус — 1 ст.л.;
оливковое масло — 2 ст.л.;
помидоры черри — 300 г
Как готовим:
Отложите несколько листиков базилика в сторону, а остальные складываем в чашу блендера, добавляем соль, перец, чеснок, оливковое масло и винный уксус.
Прокрутите до получения однородной заправки.
Нарезаем помидоры на половинки или четвертинки.
Дно блюда поливаем заправкой, сверху выкладываем помидоры, посыпаем отложенным базиликом. По желанию можно дополнительно посолить и поперчить. Перемешайте салат перед подачей.
Горячие блюда
Пирог с курицей и грибами
Ингредиенты:
филе куриной грудки — 4 шт.;
сливочное масло;
зеленый лук — 1 пучок;
шампиньоны — 150 г;
мука — 1 ст.л.;
горчица — 2 ч.л.;
сметана — 1 ст.л.;
куриный бульон — 300 мл;
тимьян;
мускатный орех — ⅓ ч.л.;
слоеное тесто — 1 пласт;
яйцо — 1 шт.
Как готовим:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Филе нарезаем ломтиками шириной 1 см.
На смеси оливкового и сливочного масла обжариваем филе 3 минуты.
Мелко нарезаем лук и грибы.
Добавляем на сковороду лук, грибы и 1 ст.л. муки.
Добавьте сметану, горчицу и бульон, перемешайте.
Добавьте тимьян, мускатный орех, соль и перец. Дайте всему немного покипеть.
Выкладываем начинку с курицей и грибами в форму и сверху все укрываем пластом теста. Смазываем сверху взбитым яйцом.
Выпекаем 15−20 минут до появления румяной корочки
Подаем горячим!
Порционный пай со свининой
Ингредиенты:
луковица — 1 шт.;
чеснок — 1 зубчик;
лук-порей — 2 стебля;
тимьян;
оливковое масло;
свиная вырезка — 400 г;
бекон — 8 ломтиков;
белое вино — 250 мл;
цедра лимона — 1 шт.;
мука — 1 ст.л.;
куриный бульон — 400 мл;
сметана — 1 ст.л.;
шпинат — 3 горсти;
слоеное тесто — 400 г;
яйцо — 1 шт.
Как готовим:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Тонко нарезанные лук, чеснок и лук-порей обжарить на оливковом масле 3 минуты до мягкости.
Добавьте свинину и бекон. Посолите и жарьте вместе еще 5 минут
Влейте вино, добавьте лимонную цедру, перемешайте. Дайте вину немного выпариться и добавьте муку. Через 3 минуты порциями начинайте вливать бульон. Помешивайте, пока соус не станет однородным.
Доведите до кипения, убавьте огонь и варите еще 10 минут. Снимите с огня и вмешайте сметану и шпинат.
Разложите в порционные формочки.
Раскатайте тесто и накройте каждую форму, закрепив по краям. Смажьте яйцом и выпекайте 15−20 минут.
Десерты
Бельгийские вафли
Ингредиенты:
масло сливочное — 100 г;
сахар — 100 г;
мука — 300−350 г;
разрыхлитель;
яйца — 3 шт.;
молоко — 1 стакан.
Как готовим:
Масло растираем с сахаром.
Добавляем яйца и молоко, все перемешиваем.
Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель.
Выпекаем вафли в разогретой вафельнице до готовности. (На вафлю — 2 ст.л. теста.)
Подавать можно с мороженым, фруктами, ягодами, сиропом или всем, что вы любите. Приятного аппетита!
Десерт от Джейми Оливера
Ингредиенты:
лед — 2 большие горсти;
черешня или любые другие фрукты/ягоды на ваш вкус — 300 г;
маскарпоне — 125 г;
молоко — 50 мл;
сахарная пудра — 1ст. л.;
мандарин — 1 шт.;
ванильный экстракт — 1 ч.л.;
печенье «Слоеные ушки» — для подачи.
Как готовим:
Налейте в миску немного холодной воды. Добавьте лед и черешню.
В другой миске смешайте маскарпоне, молоко и сахарную пудру. Туда же натрите цедру мандарина.
Добавьте ванильный экстракт и хорошенько перемешайте.
Разложите смесь по креманкам, украсив черешней. Подавайте вместе с печеньем. Приятного аппетита!
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