За два часа до курантов: 8 быстрых рецептов к Новому году, которые не оставят вас равнодушными

Новый год — волшебный праздник, но как же не хочется убить целый день на готовку, а ближе к полуночи заснуть прямо под бой курантов, ведь на празднование не осталось никаких сил. Мы предлагаем вам быстрые и очень вкусные рецепты, чтобы накрыть полноценный праздничный стол, который порадует всех!

Закуски

Капрезе





Ингредиенты:

крупные помидоры — 2 шт.;

моцарелла — 2 шарика;

базилик — пучок;

оливковое масло — 30 г.

Как готовим:

Все, что нужно, — это нарвать листики базилика, нарезать кружочками в 1 см толщиной сыр и помидоры. Все ингредиенты раскладываются поочередно, можно разложить по кругу тарелки, можно «стопочкой» или маленькими канапе со шпажками.

Шарики со шпинатом





Ингредиенты:

шпинат свежий или замороженный - 400 г;

яйца — 2 шт.;

сыр — 150 г;

хлебные крошки — 50 г;

зелень по вкусу;

чеснок гранулированный;

соль





Как готовими:

Шпинат мелко нарезаем, сыр натираем на терке. Смешиваем все ингредиенты до однородности. Формируем небольшие шарики. Выкладываем шарики на пергаментную бумагу и выпекаем при температуре 180 градусов 15−20 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому ориентируемся на золотистый цвет наших шариков.

Салаты

Салат с рукколой и сыром





Ингредиенты:

руккола — 100 г;

пармезан — 40 г;

лимон — 0,5 шт.;

соль, перец;

оливковое масло — 3 ст.л.

Как готовим:

Сыр натираем на терке стружкой либо тонкими пластинами, на ваш вкус. Рукколу сбрызгиваем маслом, солим, перчим. Добавляем сыр, все поливаем лимонным соком и перемешиваем.

Салат из помидоров





Ингредиенты:

базилик - пучок;

чеснок — 1 зубчик;

винный уксус — 1 ст.л.;

оливковое масло — 2 ст.л.;

помидоры черри — 300 г

Как готовим:

Отложите несколько листиков базилика в сторону, а остальные складываем в чашу блендера, добавляем соль, перец, чеснок, оливковое масло и винный уксус. Прокрутите до получения однородной заправки. Нарезаем помидоры на половинки или четвертинки. Дно блюда поливаем заправкой, сверху выкладываем помидоры, посыпаем отложенным базиликом. По желанию можно дополнительно посолить и поперчить. Перемешайте салат перед подачей.

Горячие блюда

Пирог с курицей и грибами





Ингредиенты:

филе куриной грудки — 4 шт.;

сливочное масло;

зеленый лук — 1 пучок;

шампиньоны — 150 г;

мука — 1 ст.л.;

горчица — 2 ч.л.;

сметана — 1 ст.л.;

куриный бульон — 300 мл;

тимьян;

мускатный орех — ⅓ ч.л.;

слоеное тесто — 1 пласт;

яйцо — 1 шт.

Как готовим:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Филе нарезаем ломтиками шириной 1 см. На смеси оливкового и сливочного масла обжариваем филе 3 минуты. Мелко нарезаем лук и грибы. Добавляем на сковороду лук, грибы и 1 ст.л. муки. Добавьте сметану, горчицу и бульон, перемешайте. Добавьте тимьян, мускатный орех, соль и перец. Дайте всему немного покипеть. Выкладываем начинку с курицей и грибами в форму и сверху все укрываем пластом теста. Смазываем сверху взбитым яйцом. Выпекаем 15−20 минут до появления румяной корочки

Подаем горячим!

Порционный пай со свининой





Ингредиенты:

луковица — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

лук-порей — 2 стебля;

тимьян;

оливковое масло;

свиная вырезка — 400 г;

бекон — 8 ломтиков;

белое вино — 250 мл;

цедра лимона — 1 шт.;

мука — 1 ст.л.;

куриный бульон — 400 мл;

сметана — 1 ст.л.;

шпинат — 3 горсти;

слоеное тесто — 400 г;

яйцо — 1 шт.

Как готовим:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Тонко нарезанные лук, чеснок и лук-порей обжарить на оливковом масле 3 минуты до мягкости. Добавьте свинину и бекон. Посолите и жарьте вместе еще 5 минут Влейте вино, добавьте лимонную цедру, перемешайте. Дайте вину немного выпариться и добавьте муку. Через 3 минуты порциями начинайте вливать бульон. Помешивайте, пока соус не станет однородным. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите еще 10 минут. Снимите с огня и вмешайте сметану и шпинат. Разложите в порционные формочки. Раскатайте тесто и накройте каждую форму, закрепив по краям. Смажьте яйцом и выпекайте 15−20 минут.

Десерты

Бельгийские вафли





Ингредиенты:

масло сливочное — 100 г;

сахар — 100 г;

мука — 300−350 г;

разрыхлитель;

яйца — 3 шт.;

молоко — 1 стакан.

Как готовим:

Масло растираем с сахаром. Добавляем яйца и молоко, все перемешиваем. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель. Выпекаем вафли в разогретой вафельнице до готовности. (На вафлю — 2 ст.л. теста.) Подавать можно с мороженым, фруктами, ягодами, сиропом или всем, что вы любите. Приятного аппетита!

Десерт от Джейми Оливера





Ингредиенты:

лед — 2 большие горсти;

черешня или любые другие фрукты/ягоды на ваш вкус — 300 г;

маскарпоне — 125 г;

молоко — 50 мл;

сахарная пудра — 1ст. л.;

мандарин — 1 шт.;

ванильный экстракт — 1 ч.л.;

печенье «Слоеные ушки» — для подачи.

Как готовим:

Налейте в миску немного холодной воды. Добавьте лед и черешню. В другой миске смешайте маскарпоне, молоко и сахарную пудру. Туда же натрите цедру мандарина. Добавьте ванильный экстракт и хорошенько перемешайте. Разложите смесь по креманкам, украсив черешней. Подавайте вместе с печеньем. Приятного аппетита!