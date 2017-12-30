Одна дома: как пережить праздники, если ты одинока?

Накануне таких больших праздников, как Новый год и Рождество, пространство вокруг людей наполняется ожиданием невероятных впечатлений и ярких событий. Люди строят планы, с кем и где отмечать, магазины наполняются километровыми очередями из желающих купить подарки для любимых, бесконечно звучат рекламные призывы встретить новогодние праздники непременно в счастливом состоянии в кругу родных и близких.

И где-то посреди этого всеобщего ажиотажа и предпраздничной суеты есть те, для кого само ожидание праздника (уже не говоря про сам праздник) становится настоящим испытанием. Те, для кого масштабность происходящего становится напоминанием о собственной ситуации. Те, кому в самый важный, в самый долгожданный и радостный для всего остального мира момент предстоит лицом к лицу встретиться со своим… одиночеством.



Фото: facebook.com/leprumus

Истории моих клиентов:

Они все куда-то бегут, у них дела… А я хожу в этой толпе и не понимаю, что здесь делаю… Мне даже подарок купить некому. Именно большие праздники заставляют меня особенно остро почувствовать, что я… совсем один… И ведь никому и дела до меня нет! Да я никого и не виню… Только это очень грустно слушать бой курантов в пустой комнате…

С., 58 лет

Мы расстались с мужем чуть больше года назад. Он бросил меня и нашего сына. С ужасом думаю о том, что придется встречать Новый год одной! Прошлый праздник я даже толком не помню, но это точно был тихий ужас. Я была совершенно разбита и абсолютно одна: подруги по семьям, мама живет в другой стране, сын совсем маленький… Это был худший день в году… Скоро будет еще один такой же…

Л., 42 года

Странно, наверное, это прозвучит, но я ненавижу все эти «новые года». Прошлый год я встречала в своей комнате, пока у родителей были гости. Им было весело: еще бы, столько алкоголя… Позвать к себе кого-то мне стыдно, а саму меня… никто не позвал тогда… Мне пятнадцать лет, и меня никто не пригласил на праздник!.. Это же насколько меня все ненавидят…

М., 15 лет

Таких историй очень много, хотя в нашем обществе, где часто иллюзия счастья и успешности гораздо важнее, чем реальное положение вещей, не принято вслух говорить о своей боли. Для многих проще промолчать, чем открыто признаться в том, что они измучены ожиданием окончания праздников, когда, наконец, не нужно будет создавать впечатление, что им радостно и весело.

Люди носят в себе свою печаль, прячут за искусственной радостью свои настоящие чувства, а иногда скрывают их и от самих себя. Пока человек не может сам себе честно сказать: «Да, я остался один. Да, мне грустно. Да, я хочу, чтобы было иначе» — он будет продолжать играть в ненужные и утомительные игры, а значит, и дальше оставаться в своей ситуации.



elbotiquin.mx

А те, кто все же готов посмотреть на себя широко открытыми глазами и сделать первый решительный шаг в свою новую, наполненную жизнь, всегда смогут рассмотреть в таком положении пользу и смысл.

Итак, что же делать, если в канун новогодних праздников человек оказался совсем один?

Найди того, кто тоже одинок

Даже самые страшные человеческие трагедии помогает пережить осознание того, что есть и другие, столкнувшиеся с такой же бедой. Поэтому очень хорошим решением для оставшегося в одиночестве человека станет поиск тех, кто так же одинок. Возможности соцсетей в этом плане безграничны. Кстати, именно интернет часто является пристанищем для тех, кто оказался вне праздников по тем или иным причинам. Можно сделать целую кампанию по объединению одиноких людей.

Помочь тому, кому хуже

Помочь другим провести праздники не в изоляции — серьезная потребность современного общества. Есть дома престарелых, есть одиноко живущие пожилые, есть люди, которые не могут выйти из своих домов, есть те, кто находится в стационаре больницы… В мире огромное количество тех, кто уже привык оставаться один. И для этих людей очень важно знать, что одиночество — не приговор, что есть те, кто своим примером показал, как можно успешно с этим справиться…



Фото: pensopositivo.com.br

Баловать себя

А кто вообще сказал, что одиночество это всегда плохо? В этом положении можно найти также и большое количество плюсов. Когда человек имеет возможность посвящать все время только себе, он может использовать это по полной: баловать себя, ухаживать за собой, заниматься саморазвитием, позволять себе спонтанные решения вроде поездок и покупок и т.д. Часто люди живут, по привычке фиксируя исключительно негативные моменты. Если научиться замечать и плюсы, то любой человек сможет справляться с разными ситуациями в своей жизни более эффективно.

Счастье, удовлетворенность, гармония — это внутреннее состояние. Оно может не зависеть от того, есть кто-то рядом или нет. Но такое состояние редко появляется само по себе. Обычно за ним стоит большая работа над собой: принятие себя и своих недостатков, умение философски смотреть на жизнь, способность получать удовольствие от общения с самим собой. Любой кризис, в том числе и встреча с собственным одиночеством, может стать хорошим стартом для того, чтобы начать честное знакомство с собой настоящим.



Фото: marieclaire.ru

Не давать себе ложных установок

И еще одно, не сразу заметное на первый взгляд. Люди выстраивают свою жизнь, руководствуясь установками. Например, огромное количество женщин и мужчин надевают на Новый год новую одежду, потому что уверены: как этот праздник встретишь, так весь последующий год и проведешь. То есть установка, если она крепко сидит в голове у человека, вполне может заставлять его бояться, что встреча нового года без пары, например, приведет к одиночеству в следующем году. А потом и в следующем. И так до бесконечности… Конечно, такая «перспектива» вводит его в состояние апатии. Однако очень важно помнить, что установка работает ровно до тех пор, пока человек в нее искренне верит. Поэтому ничто не мешает «внедрить» в свое сознание новую установку. Например: «Я всегда оставляю в уходящем году все для меня плохое, а в следующий год забираю все самое лучшее для меня» .

Любая попытка все и всех разделить на черное и белое, утверждая, что одинокий человек всегда несчастлив, а окруженный большим количеством людей всегда счастлив, обречена. Это «правило» никак не подтверждается жизнью. Очень многие встречают Новый год в семье, в кругу, казалось бы, родных и любимых людей. Однако при этом все равно чувствуют себя одинокими. И это лишний раз доказывает, что искренняя радость и настоящее удовольствие на самом деле мало зависят от внешнего мира. А даже, скорее, наоборот: мир вокруг человека «выстраивается» таким, каким человек его «чувствует»…