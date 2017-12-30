Где отметить Новый год: программа новогодней ночи 2018 и салютов в Минске

Новый год можно провести за просмотром праздничных концертов по телевизору. Но если вы все-таки хотите живых эмоций — после боя курантов стоит выйти на улицы города, например, чтобы увидеть фейерверк. Для тех, кто активнее, AFISHA.TUT.BY подготовила гид — программу встречи нового, 2018 года в Минске.

Официальные городские гуляния





Что: Праздничная программа «С Новым годом, столица!» Где: Площадка у Дворца спорта (пр. Победителей, 4) Когда: 1 января 23.00 — 04.00 *** Что: Праздничный новогодний фейерверк Где: у Дворца спорта Когда: 1 января, в 01.30

Главная новогодняя площадка Минска в ночь с 31 декабря на 1 января расположится возле Дворца спорта. Программа «С Новым годом, столица!» начнется в 23.00 и продлится до 4 часов утра. На этой же площадке в 01.30 начнется фейерверк-шоу, которое продлится 15 минут — постарайтесь не опаздывать.

Кстати, посмотреть, как работает транспорт в новогоднюю ночь, рекомендуем здесь .

А если ехать в центр города после застолья не захочется, то можно прогуляться к близлежащей елке.

Заводской район





Что: Новогодний массовые гулянья Где: Площадка перед универмагом «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4), площадка перед супермаркетом «Соседи» (ул. Селицкого, 65), площадка перед МФК «Мандарин» (ул. Герасименко, 51), площадка перед «Чижовка-Ареной» (ул. Ташкентская, 19) Когда: 1 января 01.00−03.00

Ленинский район





Что: Районная шоу-программа Где: Лошицкий усадебно-парковый комплекс (пр. Чижевских, 10), Площадка перед кинотеатром «Салют» (пр. Рокоссовского, 150а) Когда: 31 декабря — 1 января, 00.00−03.30





Московский район

Что: Районное новогоднее гуляние «Здравствуй, Новый год!» Где: Парк им. Павлова, сквер «Полянка» (ул. К.Либкнехта), жилой район Брилевичи (ул. Я.Чечета) Когда: 1 января 01.00−04.00 *** Что: Районная танцевально-развлекательная программа «С Новым годом!» Где: Парк им. М. Павлова Когда: 1 января 18.00−20.00

Октябрьский район

Что: Районный праздник Где: Площадь культурно-спортивного центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» (ул. Чкалова, 7) Когда: 1 января 01.00





Партизанский район

Что: Концертно-развлекательная программа Где: Парк экстремальных видов спорта Когда: 1 января 00.30−04.00 *** Что: Молодежная танцевальная программа Где: Площадка у самолета на ул. Карвата Когда: 1 января 00.30−04.00

Первомайский район

Что: Новогодняя ночь «Волшебство в новогоднюю ночь» и «Когда часы 12 бьют» — новогодняя дискотека Где: пр. Независимости, 116, ул. Руссиянова, 1, ул. Фогеля, 1, ул. Героев 120-й дивизии, 15 Когда: 1.01.2018 13.00





Советский район

Что: Организация и проведение районной праздничной программы «Новый год — время чудес» Где: Площадь перед КТУП «Минский Комаровский рынок» (ул. В. Хоружей, 8) Когда: 1 января 00.30

Фрунзенский район

Что: Праздничные гулянья «Новогодняя ночь — 2018» Где: Площадка у ГУ «Минский ледовый Дворец спорта Минской области» (ул. Притыцкого, 27), Парк имени Уго Чавеса (пересечение улиц Казимировская — Неманская), Площадка у торгового центра «Максимус» (ул. Лобанка, 94), Площадка у рынка «Западный» (ул. Бурдейного, 6) Когда: 1 января 01.00





Центральный район

Что: Районное новогоднее массовое гулянье «Новогодняя ночь — 2018» Где: Площадка перед Дворцом детей и молодежи, Старовиленский тракт, 41 Когда: 1 января 01.00

Для меломанов



Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: chgiki.ru

Когда: 31 декабря, 22.00 Где: КЗ «Минск», ул. Октябрьская, 5 Сколько: цена включает праздничный банкет стоимостью 70 рублей и концертную программу — 50 рублей Купить билет

Если вы любите петь и танцевать — предлагаем отправиться на вечеринку в честь Нового года в КЗ «Минск». Организаторы гарантируют «веселье до потери пульса». В программе выступление театра танца «Гарем-Шоу», цыганское шоу «Бетельгейз» и ансамбль «Гуляй, Бульбаш!». Кстати, количество мест ограничено, поэтому поторопитесь купить билеты.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: 31 декабря, 23.00 Где: Джаз клуб Евгения Владимирова , пл. Октябрьская, 1 Сколько: от 200 рублей

Начиная с 23.00 и до утра у главной елки страны новогоднюю ночь будут зажигать звезды джаза — кумиры из Америки Рой Янг и Зэйн Мэсси. Пылающий рок-н-ролл на саксофоне, пламенный вокал, новогоднее джаз-шоу — как в Гарлеме 50-х. А легендарный Детройт Уиггинс и его бенд зажжет музыкальный фейерверк, согреет огненным дыханием афро-американского джаза и унесет в волшебную сказку новогодних мелодий. В цену кроме концертной программы входит также новогоднее меню.

Когда: 31 декабря, 22.00 Где: TNT ROCK CLUB , ул. Революционная, 9 Сколько: от 40 рублей

31 декабря все гости TNT Rock Club окунутся в атмосферу одного из любимых праздников в стиле рок-н-ролл. 5 часов громкой и живой музыки ждут вас здесь. В новогоднюю ночь на сцене выступят два кавер-бенда Double C и Мерилин Монро с лучшими рок-хитами, а также массовик-затейник Леня Шур (группа Чип и Дейл) в роли усатого и альтернативного Деда Мороза.

Для тусовщиков





Когда: 31 декабря, начало в 21.00 Где: «Лебяжий», пр-т Победителей, 120 Сколько: от 75 рублей Купить билет

Если вы еще не знаете, где встретить Новый год, есть возможность отказаться от застольных традиций и отправиться в аквапарк в Минске. С таким подходом вы получите как минимум два плюса — найдете новых друзей, ведь праздники сближают, и проведете зимний вечер в тепле и в воде — почти как на море. Посетителей ждут водные развлечения и танцполы, надувные аттракционы и фотозоны. Поддержат атмосферу праздника кавер-бенды и диджеи. Призы и подарки самые активные участники получат из рук Деда Мороза.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 31 декабря, 1 и 2 января Где: « Ла Вилла », ул. Уручская, 21а Сколько: до 30.12 — 30 рублей, в новогоднюю ночь 40 рублей

Для всех тусовщиков группировка Re: Fresh уже готовит двухдневную новогоднюю вечеринку со своей фирменной атмосферой и наполнением. На территории будет организован главный танцпол в основном зале, VIP-зона на 2-м этаже, а также огромный двор с новогодней елкой, музыкой и кострами на улице. Новый год здесь встретят с концертом Šuma, которые плавно вовлекут гостей праздника в новогодний диско-отрыв.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 31 декабря, 00.30 Где: « Верх », ул. Куйбышева, 22 Сколько: до 30.12 — 20 рублей, на входе — 25 рублей

Площадка «Арт-пространство ВЕРХ», объединяющая ценителей электронной музыки, творческих и близких по духу людей, устраивает маcштабный новогодний рэйв — «Лабиринт». Все пространство будет разделено на танцполы, чилаут-зоны, инсталляции и другие локации, которые будут частями одного большого лабиринта. Здесь распахнут двери сразу после боя курантов в полночь.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 31 декабря, 23.00 Где: Клуб «Брюгге », пр-т Партизанский, 6а Сколько: предварительно — 10−15 рублей, на месте — 20 рублей

Если вы не планировали ничего в новогоднюю ночь — будьте спонтанными. На рейв, который состоится на пяти площадках клуба «Брюгге», можно приехать в любое время. Организаторы обещают, что скучно не будет.





Когда: 31 декабря, начало в 22.00 Где: Coyote , пр-т Независимости, 117а Сколько: вход после 01.00 — 15 рублей

Бар «Койот» представляет масштабную заключительную вечеринку года — живой звук от группы «Малашкевич & band», ведущие Макс Заяц и Жан Сенкевич, Дед Мороз и Снегурочка — ворвемся в этот год как полагается. А еще гостей ждет фейерверк, диджеи, и танцовщицы на барных стойках.

За здоровый образ жизни





Когда: с 31 декабря на 1 января, 23.30 Где: старт возле центрального входа «Дворца спорта» Сколько: бесплатно, необходимо пройти регистрацию

Клуб любителей бега приглашает минчан на новогоднюю пробежку — прямо в ночь с 31 декабря на 1 января. Старт дадут в 23.30, а закончить рассчитывают в 00.30. Для участия необязательно одеваться в Деда Мороза и Снегурочку. Весь смысл пробежки — в беге встретить Новый год. Минчанам предлагают пробежать 8,5 км. Несмотря на то что забег начнется в 23.30, участников просят прийти к центральному входу Дворца спорта не позже 23.00, чтобы объяснить им, где можно оставить вещи. Финишная черта — у новогодней елки возле Дворца спорта.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш — 10 билетов в кинотеатры Silver Screen Cinemas в Минске можно получить бесплатно. Розыгрыш продлится до 5 января.

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