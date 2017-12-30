Прогноз погоды на 31 декабря: мокрый снег и рекордное тепло

Мокрый снег и до +6 градусов ожидаются в воскресенье 31 декабря в Беларуси, сообщили Sputnik в Белгидромете.

В начале зимы многие ресурсы сообщали о том, будто бы зима 2017/2018 будет самой холодной за долгие годы. Также предварительные прогнозы указывали и на сильные заморозки в новогоднюю ночь. Эти прогнозы впоследствии оказались ошибочными.

Так, 31 декабря будет облачно с прояснениями. По большей части Беларуси синоптики обещают мокрый снег, а по западу — и с дождем. Местами возможны туман и гололед.

Ветер в воскресенье прогнозируется южный, умеренный, по западу — порывистый. Температура воздуха днем может подняться до 0…+6 — рекордного за несколько десятилетий для этого дня значения.

В Минске, согласно прогнозу погоды, во второй половине дня пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем составит 0…+2 — при условии сохранения прохладной погоды на новогоднюю ночь может сохраниться выпавший снег.

Согласно предварительным прогнозам, первую неделю 2018-го также сохранится нетипичная для зимы теплая погода с плюсовыми температурами.