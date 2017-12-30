Отец Павел Сердюк: многообразие традиций сохраняет нас от ксенофобии

На празднование Нового года у православных верующих приходится период поста, который заканчивается с наступлением Рождества Христова. Настоятель прихода храма святого Николая Японского протоиерей Павел Сердюк в эфире телеканала РТР-Беларусь рассказал, как проходит празднование в его приходе.

"31 декабря на нашем приходе мы собираемся, чтобы воздать благодарение Господу Богу. Мы служим благодарственный молебен за прожитый год, угощаем друг друга постными угощениями, и это всегда возможность собраться в общении. И более того, я как настоятель немножко корректирую и предлагаю какую-то модель поведения, потому что среди окружения наших прихожан есть много людей невоцерковленных, неверующих, и это близкие родственники. И конечно, мы говорим о мире, и в этом смысле у нас все нормально", — рассказал священнослужитель.

Отец Павел также прокомментировал, как православная церковь относится к современным масштабным колядным, рождественским и новогодним празднованиям в соответствии с самыми разными верованиями.



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"Плюрализм на рынке религиозных убеждений сейчас широчайший, но надо сказать, что христианство никогда не участвовало в конкурентной борьбе. Праздник Рождества Христова — это приход в мир спасителя. Это такой взгляд сверху. Если мы говорим о народных традициях и обычаях, то это взгляд с земли и попытка объяснить все происходящее вокруг. И по большому счету, совершенно неважно, какова дата", — отметил отец Павел.

Многообразие религиозных и культурных традиций в Беларуси сохраняет наше общество от ксенофобии, подчеркнул священнослужитель.

Фрагмент беседы с настоятелем прихода храма святого Николая Японского протоиереем Павлом Сердюком слушайте на радио Sputnik Беларусь.