﻿ Отец Павел Сердюк: многообразие традиций сохраняет нас от ксенофобии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец Павел Сердюк: многообразие традиций сохраняет нас от ксенофобии

31.12.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

На празднование Нового года у православных верующих приходится период поста, который заканчивается с наступлением Рождества Христова. Настоятель прихода храма святого Николая Японского протоиерей Павел Сердюк в эфире телеканала РТР-Беларусь рассказал, как проходит празднование в его приходе.

Отец Павел Сердюк: многообразие традиций сохраняет нас от ксенофобии
© Фото: телеканал СТВ
Котович: Коляды объединяют Рождество, Новый год и Крещение

"31 декабря на нашем приходе мы собираемся, чтобы воздать благодарение Господу Богу. Мы служим благодарственный молебен за прожитый год, угощаем друг друга постными угощениями, и это всегда возможность собраться в общении. И более того, я как настоятель немножко корректирую и предлагаю какую-то модель поведения, потому что среди окружения наших прихожан есть много людей невоцерковленных, неверующих, и это близкие родственники. И конечно, мы говорим о мире, и в этом смысле у нас все нормально", — рассказал священнослужитель.

Отец Павел также прокомментировал, как православная церковь относится к современным масштабным колядным, рождественским и новогодним празднованиям в соответствии с самыми разными верованиями.

Отец Павел Сердюк: многообразие традиций сохраняет нас от ксенофобии
© Sputnik/ Дмитрий Волотко
Микульчик: традиционная белорусская кутья способствует омоложению

"Плюрализм на рынке религиозных убеждений сейчас широчайший, но надо сказать, что христианство никогда не участвовало в конкурентной борьбе. Праздник Рождества Христова — это приход в мир спасителя. Это такой взгляд сверху. Если мы говорим о народных традициях и обычаях, то это взгляд с земли и попытка объяснить все происходящее вокруг. И по большому счету, совершенно неважно, какова дата", — отметил отец Павел.

Многообразие религиозных и культурных традиций в Беларуси сохраняет наше общество от ксенофобии, подчеркнул священнослужитель.

Фрагмент беседы с настоятелем прихода храма святого Николая Японского протоиереем Павлом Сердюком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 104
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоятель прихода храма святого Николая Японского протоиерей Павел Сердюк рассказал, как православные верующие в период поста будут встречать Новый год, и как...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз погоды на 31 декабря: мокрый снег и рекордное тепло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика