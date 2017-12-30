Экономика Санта-Клауса: сколько и как зарабатывает сказочный персонаж

Каждый год Санта-Клаус приходит к миллионам детей по всему миру и дарит им подарки. Во сколько это обходится? Откуда он берёт эти деньги? Старший преподаватель НИУ ВШЭ и руководитель проекта ILoveEconomics.ru Данил Фёдоровых специально для Сравни.ру разобрался в том, как устроена финансовая жизнь Санта-Клауса.

Сколько Санта-Клаус зарабатывает в год?

Это трудно оценить, учитывая, что источники дохода достоверно неизвестны. Журнал Forbes в 2005 году включил Санта-Клауса в список 15 богатейших вымышленных знаменитостей, оценив его состояние в бесконечность. В следующем году, однако, Forbes был вынужден убрать Санту из рейтинга, приняв во внимание множество свидетельств того, что он настоящий.

А сколько тратит?

Согласно данным Всемирного Банка, в мире почти 2 миллиарда детей от 0 до 14 лет. Если считать, что Санта-Клаус посещает примерно половину из них (то есть они живут в тех странах, где посещение Санта-Клауса на Рождество обязательно, а также ведут себя хорошо в течение предыдущего года), то получится, что Санте нужно подарить около миллиарда подарков. Согласно некоторым оценкам, средняя стоимость подарка на Рождество в США составляет примерно 40 долларов. Если взять эту цифру за основу, то получается, что вся стоимость подарков, которые дарит Санта, составляет 80 миллиардов долларов, что примерно равно ВВП Шри-Ланки и чуть меньше состояния Билла Гейтса.

Много денег уходит на то, чтобы развезти подарки по миру. Если предположить, что подарки весят в среднем 500 грамм, то общий вес подарков равен около миллиона тонн. Трудно сказать, сколько груза может перевезти карета, запряженная волшебными оленями, но если бы вместо них Санта-Клаус пользовался самолётами Airbus A380 °F (один из самых больших грузовых самолётов в мире), то их потребовалось бы не менее 6 тысяч. Каждый такой самолёт стоит более 400 миллионов долларов, то есть весь авиапарк Санты может стоить более 2 триллионов (не считая топлива). Хотя, возможно, олени обходятся дешевле, чем самолёты.

Откуда у Санты деньги?



Фото: Reuters

Точных данных о том, как зарабатывает Санта-Клаус, нет, но было бы странно, если бы Санта не попытался получить комиссию со всех, кто использует его образ для своих целей. Согласно данным Quartz, ненастоящие Санты, которые работают в торговых центрах в рождественскую неделю, получают от 35 до 50 долларов в час. Настоящий Санта слишком занят, чтобы участвовать в таком, поэтому он наверняка продаёт франшизу, получая зарплату со всех, кто хочет быть похож на него.

При этом интересно, что у Санты нет конкурентов: рынок доставки новогодних подарков детям довольно чётко поделен между несколькими волшебными дедами в разных странах, и они редко пытаются захватывать чужие доли. Возможно, между ними существует тайный сговор, которым могла бы заинтересоваться антимонопольная служба Северного полюса.

Не исключено, что Санта тайно продаёт часть изготовленных волшебными эльфами подарков, чтобы оплачивать свои расходы. Конечно, чтобы не быть раскрытым, он может делать это только через интернет-магазины. Кто знает — может быть, это именно Санта стоит за Amazon.com? Успех Амазона трудно объяснить чем-то, кроме использования труда волшебных эльфов (об этом ниже). Не исключено также, что Дед Мороз стоит за «Яндекс.Маркетом».

Кроме того, Санта-Клаус — знаменитость с самым дорогим личным брендом в мире. Агентство Brand Finance оценило бренд Санты в 1,6 триллиона долларов, в 18 раз дороже бренда Apple.

Его можно назвать бюджетным работником?

Не похоже, чтобы Санта-Клаус кому-то подчинялся, так что он, скорее всего, предприниматель, причём очень успешный: миллиарды людей во всём мире преданы его бренду уже очень долго. С другой стороны, учитывая его род деятельности, Санту можно назвать социальным предпринимателем — по крайней мере, корпоративная социальная ответственность на его фабрике точно присутствует.

Кстати, что там с эльфами? Они получают зарплату?

Существует несколько теорий о том, на каких условиях работают волшебные эльфы Санты. Учитывая количество подарков, условия эти могут быть чудовищными: длинные рабочие смены, короткие перерывы, строгий начальник. Не стоит забывать и о том, что на Северном полюсе очень холодно, а ночь длится полгода, а также там нет государства и судов, в которые эльфы могли бы обратиться в случае нарушения Сантой их прав. Неизвестно, платит ли вообще Санта зарплату, но наверняка он предоставляет эльфам место для ночлега и еду. Также неизвестно, могут ли эльфы уволиться и покинуть волшебную фабрику (или хотя бы уйти в отпуск), или же они находятся там в положении рабов. Последний вариант кажется маловероятным: сложно представить, что Санта, который тратит свою жизнь на то, чтобы сделать детей по всему миру счастливыми, мог поработить этих забавных существ. Скорее всего, эльфы не покидают Северный полюс лишь потому, что им нравится их работа.