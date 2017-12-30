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Мининформации вынесло предупреждения ряду СМИ

31.12.2017 10:51 — Разное | Ежедневник  
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Мининформации вынесло предупреждения ряду СМИ

Министерством информации 29 декабря 2017 года было вынесено 4 письменных предупреждения четырем редакциям печатных средств массовой информации.

В отношении юридических лиц, на которые возложены функции редакций журналов: "Большой" (общество с ограниченной ответственностью "Идея Консалт"); "ICON" (общество с ограниченной ответственностью "АРГЕР"); "Fashion collection" (общество с ограниченной ответственностью "Эффективное продвижение") - за непроставление знака возрастной категории (статья 17 Закона о СМИ).

В отношении юридического лица, на которое возложены функции редакции газеты "Агробизнес" (издательское частное унитарное предприятие "Людовик") - за несоблюдение требований законодательства о выходных данных печатных средств массовой информации (статья 22 Закона о СМИ).

 
 
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Министерством информации 29 декабря 2017 года было вынесено 4 письменных предупреждения четырем редакциям печатных средств массовой информации.

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