Мининформации вынесло предупреждения ряду СМИ





Министерством информации 29 декабря 2017 года было вынесено 4 письменных предупреждения четырем редакциям печатных средств массовой информации.

В отношении юридических лиц, на которые возложены функции редакций журналов: "Большой" (общество с ограниченной ответственностью "Идея Консалт"); "ICON" (общество с ограниченной ответственностью "АРГЕР"); "Fashion collection" (общество с ограниченной ответственностью "Эффективное продвижение") - за непроставление знака возрастной категории (статья 17 Закона о СМИ).

В отношении юридического лица, на которое возложены функции редакции газеты "Агробизнес" (издательское частное унитарное предприятие "Людовик") - за несоблюдение требований законодательства о выходных данных печатных средств массовой информации (статья 22 Закона о СМИ).