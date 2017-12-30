144-й впервые совершил полет на два месяца раньше, чем его конкурент — британско-французский лайнер "Конкорд". Он стал первым советским пассажирским самолетом, который преодолел звуковой барьер.

Особенностями Ту-144 являлось отсутствие важных элементов конструкции крыла, применяемой в авиастроении — предкрылков и закрылков. Посадочная скорость снижалась при помощи отклонения носка фюзеляжа и переднего крыла, которое выпускалось из кабины. Для лайнера было разработано особое топливо, а для навигации применялся прообраз современной системы GPS.

К сожалению, из-за череды авиакатастроф, в частности на авиасалоне в Ле Бурже в июне 1973 года и в мае 1978-го под Москвой, был поставлен вопрос о дальнейшей эксплуатации Ту-144. Последний свой рейс "тушка" совершила 1 июня 1978 года.

Всего Ту-144 совершил 102 рейса, из них 55 пассажирских, остальные — грузовые. Последнюю "тушку" в 2001 году приобрел за 11 миллионов долларов житель Техаса, пожелавший остаться неизвестным.