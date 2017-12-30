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Деда, зажигай: Дед Мороз на утреннике в Одессе "порвал зал"
31.12.2017 12:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Ролик был снят во время детского утренника в саду в Одессе. Дед Мороз исполнил для детей и родителей зажигательный танец с элементами брейка.
"Кто-нибудь объяснит мне, что это за трэш в садиках Одессы?!" – написала одна из пользователей Facebook.
Тем не менее ролик уже начал вирусно распространяться в русскоязычном сегменте интернета: он уже набрал более 1,2 миллиона просмотров только на Facebook.
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Дед Мороз на новогоднем утреннике в одном из детских садов Одессы "порвал зал" ярким танцем. Смотрите кадры видео, которое начало вирусно распространяться в...
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