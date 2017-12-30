Ролик был снят во время детского утренника в саду в Одессе. Дед Мороз исполнил для детей и родителей зажигательный танец с элементами брейка.

"Кто-нибудь объяснит мне, что это за трэш в садиках Одессы?!" – написала одна из пользователей Facebook.

Тем не менее ролик уже начал вирусно распространяться в русскоязычном сегменте интернета: он уже набрал более 1,2 миллиона просмотров только на Facebook.