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Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира в Брисбене
Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно преодолела три квалификационных барьера и вышла в основную сетку турнира категории «Премьер» в австралийском Брисбене (призовой фонд — $ 894,7 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном поединке квалификации Александра Саснович (88-й номер мирового рейтинга) взяла верх над россиянкой Полиной Моновой (178) — 3:6, 7:5, 6:2.
В первом раунде Александра уверенно переиграла американку Джулию Боузрап (135) — 6:1, 6:4, а затем взяла верх над австралийской теннисисткой Изабель Уоллас (235) — 6:3, 6:1.
В стартовом матче основной сетки Александра Саснович встретится с 11-й ракеткой планеты представительницей Франции Кристиной Младенович.
Еще одна белоруска Вера Лапко (134) не смогла пробиться в число 32 участниц главного турнира, уступив на старте квалификации украинке Даяне Ястремской (188) — 2:6, 4:6.
Победитель соревнований определится 6 января 2018 года.
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Александра Саснович успешно преодолела три квалификационных барьера и вышла в основную сетку турнира категории "Премьер" в австралийском Брисбене.
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