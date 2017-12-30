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Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира в Брисбене

31.12.2017 12:15 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно преодолела три квалификационных барьера и вышла в основную сетку турнира категории «Премьер» в австралийском Брисбене (призовой фонд — $ 894,7 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В заключительном поединке квалификации Александра Саснович (88-й номер мирового рейтинга) взяла верх над россиянкой Полиной Моновой (178) — 3:6, 7:5, 6:2.

В первом раунде Александра уверенно переиграла американку Джулию Боузрап (135) — 6:1, 6:4, а затем взяла верх над австралийской теннисисткой Изабель Уоллас (235) — 6:3, 6:1.

В стартовом матче основной сетки Александра Саснович встретится с 11-й ракеткой планеты представительницей Франции Кристиной Младенович.

Еще одна белоруска Вера Лапко (134) не смогла пробиться в число 32 участниц главного турнира, уступив на старте квалификации украинке Даяне Ястремской (188) — 2:6, 4:6.

Победитель соревнований определится 6 января 2018 года.

 
 
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Александра Саснович успешно преодолела три квалификационных барьера и вышла в основную сетку турнира категории "Премьер" в австралийском Брисбене.

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