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Автобус с белорусами перевернулся в Украине

31.12.2017 12:19 — Разное | БелТА  
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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с белорусами перевернулся в Украине, сообщают очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло сегодня в Иванковском районе Киевской области. В автобусе были пассажиры из Мозыря, в том числе дети. Они ехали из аквапарка Киева домой.

Обошлось без жертв. Пострадавшие люди скоро будут на родине. В Мозыре многие из них поедут сразу в больницу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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