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Автобус с белорусами перевернулся в Украине
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с белорусами перевернулся в Украине, сообщают очевидцы в социальных сетях.
ДТП произошло сегодня в Иванковском районе Киевской области. В автобусе были пассажиры из Мозыря, в том числе дети. Они ехали из аквапарка Киева домой.
Обошлось без жертв. Пострадавшие люди скоро будут на родине. В Мозыре многие из них поедут сразу в больницу.-0-
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