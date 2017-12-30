В новогодние праздники многие едут в поместье Деда Мороза, чтобы загадать желание и окунуться в сказочную атмосферу. А вот для человека, который работает Дедом Морозом и круглый год встречает гостей в своей резиденции в Беловежской пуще, зима — самая напряженная пора. На вопрос, как его зовут, главный волшебник страны без колебаний отвечает — «Дед Мороз», а расспросы о занятиях спортом в молодости парирует фразой «кто-то родился в рубашке, а я — с бородой». GO.TUT.BY узнал у самого известного белорусского Деда Мороза секрет круглосуточно хорошего настроения и его ЗОЖ-принципы.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Об утренней зарядке и Дедушке Морозе — бульбаше

Мое утро начинается с обхода территории поместья Деда Мороза. А это, уж поверьте, лучшая зарядка. Территория немаленькая — 15 гектаров. Так что мой главный спорт — пешие прогулки. Километраж не замерял, но этого достаточно, чтобы почувствовать нагрузку на все группы мышц и забыть о проблемах с лишним весом. Слежу за тем, чтобы каждая деталь в резиденции была в порядке и хорошей эстетической форме. Иногда погодные условия устраивают сюрпризы. В общем, забот у Деда Мороза хватает.

Утренние ритуалы живых людей присущи и Деду Морозу. Натощак выпиваю стакан теплой воды, чтобы заработал кишечник. Потом съедаю легкий завтрак. Отдаю предпочтение овсянке с медом. В течение дня пью несколько чашек кофе — хороший тонизирующий напиток никогда не помешает. С обедом получается по-разному: если у меня много гостей, то перекусываю на бегу. Когда успеваю приготовить полноценный обед, то делаю и первое, и второе.

Любимое блюдо белорусского Деда Мороза — это картошка, наш второй хлеб. Настоящий белорус не может жить без бульбы. Вообще, в еде ни в чем себе не отказываю. Если желудок требует, то никакой продукт, съеденный в умеренном количестве, не повредит здоровому человеку. А вот сладостями не увлекаюсь. Могу попробовать, какая конфетка на вкус, но не больше одной.

О жизни в движении и гаджетах

Пик моей физической активности приходится на декабрь, но нагрузка есть круглый год. Нет такого дня, чтобы в поместье Деда Мороза не заглянули туристы. Люди приезжают осенью, весной и даже летом. В канун Рождества и Нового года количество гостей увеличивается в разы.



Фото из личного архива героя

В зимние месяцы принимаю около 20 групп в день. У меня один рецепт от усталости — здоровый образ жизни. Это основа хорошего самочувствия. Я не злоупотребляю крепкими напитками, много двигаюсь и хорошо питаюсь.

Работа Деда Мороза очень насыщенная, поэтому не могу позволить себе часами сидеть за компьютером или у телевизора. Хотя иногда созваниваюсь по скайпу с коллегами из Великого Устюга (родина Всероссийского Деда Мороза. — Прим. GO.TUT.BY). Всегда говорю гостям, чтобы не проводили много времени у гаджетов, а больше бывали на свежем воздухе и занимались спортом.

Планшеты и компьютеры плохо влияют на детский организм. Если мой график не слишком плотный, то общаюсь с ребятами подольше — спрашиваю, чем они увлекаются, в какие секции и студии ходят, даю дельные советы. Думаю, что дети к ним прислушиваются, а еще замечают, что Дедушка Мороз тоже кое-что понимает в этой области.

Об оптимизме и бодрости в любую погоду

Общение с людьми разных возрастов и национальностей требует много энергии. Каждый хочет со мной пообщаться и сфотографироваться. Посетители поместья никогда не видят Деда Мороза в плохом настроении. В любом психоэмоциональном состоянии умею собираться и оставаться оптимистом.

Мой секрет бодрости простой: не переедать и не пересыпать. Стараюсь подниматься в одно и то же время. А вот сколько часов в сутки удастся поспать — зависит от нагрузки. Рабочий день начинается в девять утра, а заканчивается с отъездом последнего гостя. Иногда занят до восьми вечера и даже дольше.



Фото из личного архива героя

Совет тем, кто временами впадает в уныние: никогда не думайте о плохом. Мы все притягиваем своими мыслями. Мир прекрасен, а хороших людей, если так подумать, гораздо больше. Важно помнить: какой бы ни была погода за окном, главней всего — погода в доме.

О БАТЭ и хоккейном «Динамо»

Я — хоккейный фанат. Люблю смотреть спортивные соревнования по телевизору. Это не постановочные трансляции. Там показывают события в реальном времени. Мне нравятся динамичные виды спорта. Болею за хоккейное «Динамо» и сборную Беларуси. Всегда переживаю, когда наши клубы терпят поражение на международной арене. Недавно вот БАТЭ в гостях проиграл «Арсеналу» 6:0. Смотрел лишь фрагментами, но заметил существенную разницу в классе.

В Карелии каждый год проводятся Олонецкие игры Дедов Морозов. Туда приезжают Деды Морозы из разных стран и регионов России и соревнуются между собой. Я тоже участвовал. В холодную зиму мы играем в футбол и демонстрируем хорошую физическую форму.