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Автомобилисты Могилева сделали 130-метрового движущегося снеговика
В ночь на 31 декабря автомобилисты в Могилеве сделали 130-метрового движущегося снеговика из 150 машин. Флешмоб организовали автоклубы города. Так они поздравили страну с Новым годом — поддержали гродненцев, которые
Видео: Олег Чирков
Снеговика «собирали» на авторынке. Сначала организаторы выставили фишки — в итоге основание фигуры получилось около 50 метров в диаметре, рассказал администратор автоклуба MOGILEV RACING и 6REGION Олег Чирков. А желающих участвовать в акции автомобилистов было столько, что пришлось додумывать на ходу и выстраивать рядом со снеговиком цифру 2018
— Мы часто собираемся вместе, проводим разные акции, в том числе благотворительные, — рассказала представительница клуба Drive Help Mogilev Татьяна Карпенко. — Нарезать салаты к Новому году успеем. А тут столько незнакомых людей вместе собрались — со всех автоклубов города, — это так удивительно и весело.
По словам Татьяны, могилевчане впечатлились флешмобом гродненцев и решили к нему присоединиться. «Строить» елку из машин не стали — банально. И придумали движущегося снеговика.
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"Нарезать салаты успеем. А собрать вместе сотни незнакомых людей, чтобы сделать что-то интересное, весело".
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