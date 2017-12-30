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Автомобилисты Могилева сделали 130-метрового движущегося снеговика

31.12.2017 12:19 — Разное | Tut.by  
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В ночь на 31 декабря автомобилисты в Могилеве сделали 130-метрового движущегося снеговика из 150 машин. Флешмоб организовали автоклубы города. Так они поздравили страну с Новым годом — поддержали гродненцев, которые выстроили огромную карту Беларуси.


Открыть/скачать видео (132.98 МБ)

Видео: Олег Чирков

Снеговика «собирали» на авторынке. Сначала организаторы выставили фишки — в итоге основание фигуры получилось около 50 метров в диаметре, рассказал администратор автоклуба MOGILEV RACING и 6REGION Олег Чирков. А желающих участвовать в акции автомобилистов было столько, что пришлось додумывать на ходу и выстраивать рядом со снеговиком цифру 2018

— Мы часто собираемся вместе, проводим разные акции, в том числе благотворительные, — рассказала представительница клуба Drive Help Mogilev Татьяна Карпенко. — Нарезать салаты к Новому году успеем. А тут столько незнакомых людей вместе собрались — со всех автоклубов города, — это так удивительно и весело.

По словам Татьяны, могилевчане впечатлились флешмобом гродненцев и решили к нему присоединиться. «Строить» елку из машин не стали — банально. И придумали движущегося снеговика.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 130
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"Нарезать салаты успеем. А собрать вместе сотни незнакомых людей, чтобы сделать что-то интересное, весело".

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