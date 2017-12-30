Многие, съев и выпив лишнего во время праздничного застолья, в итоге зарабатывают тошноту, вялость, пульсирующую головную боль и даже "контрольный в печень", поэтому организм в праздник нужно беречь особенно, говорит специалист.



© Pixabay Как украсить праздничный стол в советском стиле

"Культура пития — это миф. Мы сами для себя придумали, что можно пить культурно. По механизму образования зависимости и воздействию на мозг алкоголь — это наркотик. Но при этом легальный и доступный", — говорит доктор Сайков.

Умеренности за праздничным столом стоит придерживаться в буквальном смысле — вплоть до уменьшения размера рюмки, отмечает собеседник.

"Летальной дозой алкоголя считается пол-литра чистого спирта на душу. Это чуть более двух бутылок водки. При этом в учебнике по наркологии был описан случай, когда женщина на высоте запоя выпивала до семи бутылок водки в сутки", — рассказывает Сайков.

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Кроме того, по словам специалиста, во время праздничного застолья не стоит забывать о проверенных народом методах — не смешивать разные виды алкоголя, поставить на стол квашенную капусту и соленые огурцы, запивать алкогольные напитки негазированными напитками или свежевыжатым соком.

Важную роль во время застолья играет и эмоциональная составляющая — хорошая компания и отличное настроение значительно облегчают эффект от выпитого алкоголя, резюмирует доктор Сайков.

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