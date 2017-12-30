Мужчину-самоубийцу сняли с осветительной мачты минского вокзала





В минском железнодорожном вокзале Минска сотрудники ОМОН спасли от самоубийства мужчину, который хотел спрыгнуть с осветительной вышки из-за ссоры со своей девушкой.

Как сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома, в канун Нового года, сотрудники ОМОН, несущие службу по охране правопорядка на главном железнодорожном вокзале г.Минска, на осветительной вышке заметили мужчину. По тому, как он двигался, стало понятно – мужчина намерен спрыгнуть, что привело бы к неминуемой гибели…

По рации были вызваны дополнительные силы, к месту происшествия прибыли также сотрудники МЧС и «скорой помощи». Увидев их, мужчина занервничал и несколько раз перешагивал ограждение с намерением спрыгнуть.

В переговоры он не вступал, на вопросы не отвечал, пояснил лишь, что оказался здесь из-за конфликта со своей девушкой, с которой прибыл утром из Светлогорска. Общаться с кем-бы то ни было он отказывался, лишь требовал, чтобы его оставили в покое.

Положение осложнялось тем, что под вышкой проложены рельсы, а вокруг вышки – высоковольтные провода. Опасность представляли также и поезда, регулярно проезжавшие под вышкой.

В этой сложнейшей ситуации инициативу взял на себя заместитель командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Алексей Тарасов. Будучи в гражданской одежде, он под видом работника железной дороги смог приблизиться к вышке. Вступив в контакт с мужчиной, он профессионально, четко и грамотно выстроил диалог. Потенциальный самоубийца сначала позволил А.Тарасову приблизиться к вышке, а затем и подняться на нее.

Уже наверху заместитель командира ОМОН осознал, насколько опасна ситуация. По речи и поведению стало понятно, что мужчина, возможно, незадолго до своего поступка употреблял наркотические вещества. Ведь в таком состоянии люди могут решиться на самые отчаянные поступки…

Однако благодаря безупречным профессиональным действиям А.Тарасова мужчина отказался от своих губительных намерений. Шаг за шагом, минута за минутой – и мужчина спустился по лестнице на землю. Здесь он был задержан переодетыми сотрудниками столичного ОМОНа.

В настоящее время гражданин доставлен в дежурную часть УВД на железнодорожном транспорте. Он дает пояснения, что заставило пойти его на столь отчаянный поступок. По данному факту проводится проверка.