Кто кого: мировое первенство по боям снежками прошло в Германии

Соревнование прошло в "Фельтинс-Арене", в нем приняли участие несколько команд, состоявших из трех участников. Мероприятие, которое проходит уже несколько лет, собрало 40 тысяч зрителей.



© Sputnik / Виктор Толочко Главные надежды на Олимпиаде Беларусь связывает с биатлоном и фристайлом

"Это мероприятие, конечно, проходит параллельно с соревнованиями по биатлону, но оно уникально, это мировой чемпионат", — рассказал директор стадиона Мориц Бекер-Шварц.

Перебросали снежками всех соперников представители немецкой команды HAU do JUS. К слову, этот коллектив стал победителем уже четвертый раз.

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