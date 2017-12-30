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Кто кого: мировое первенство по боям снежками прошло в Германии

31.12.2017 13:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Соревнование прошло в "Фельтинс-Арене", в нем приняли участие несколько команд, состоявших из трех участников. Мероприятие, которое проходит уже несколько лет, собрало 40 тысяч зрителей.

Кто кого: мировое первенство по боям снежками прошло в Германии
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Это мероприятие, конечно, проходит параллельно с соревнованиями по биатлону, но оно уникально, это мировой чемпионат", — рассказал директор стадиона Мориц Бекер-Шварц.

Перебросали снежками всех соперников представители немецкой команды HAU do JUS. К слову, этот коллектив стал победителем уже четвертый раз.

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Кубок мира по боям снежками прошел в немецком Гельзенкирхене перед "Рождественской гонкой" биатлонистов. Смотрите видео необычного состязания.

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