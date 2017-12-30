Сборная Беларуси проиграла все четыре матча в группе молодежного чемпионата мира. Теперь белорусам предстоит бороться за выживание в релегейшне, а соперник определится в новогоднюю ночь. Но если с результатами у наших не очень хорошо, то с поддержкой все в полном порядке. На аренах в Баффало есть бодрый фан-сектор, состоящий из 20 человек.

Болельщик Алексей, переехавший из Беларуси в США в 2015 году, в интервью by.tribuna.com рассказал о том, как вместе с друзьями поддерживал молодежную сборную на чемпионате мира в американском Баффало.



Фото: Alex Ciba

— Идея поддержать нашу сборную на турнире появилась этой весной, когда мы вместе с другими беларускими мигрантами рубились в «Фифу» на Xbox. Познакомились с ними на одной из встреч нашей диаспоры, которые проводятся раз в месяц. Посчитали, что добраться из Нью-Йорка в Баффало вообще не проблема, и хотя бы одну машину людей мы точно соберем.

Осенью начали планировать более детально: на четыре дня сняли дом. Вышло по 20 $ с человека на сутки, начали потихоньку отпрашиваться с работ. После моего поста в фэйсбуке к первому матчу нас было уже 8 человек.

Все мы живем в Америке: пятеро в Нью-Йорке, двое — в Филадельфии, и один учится в Калифорнии. На последние два матча с Россией (29 декабря) и Чехией (30) осталась лишь наша нью-йоркская пятерка. На Швецию и Россию билеты покупали за 15 долларов, на Швейцарию и Чехию — за 10.



Фото: Alex Ciba

Началась поездка в день первого матча белорусов со шведами. Мы выехали глубокой ночью и планировали прибыть за два часа до начала поединка. Шли с небольшим запасом, но ближе к Баффало попали в снежную бурю и снизили темп, после чего благополучно добрались. На время турнира в городе установился жуткий холод: минусовая температура — от 10 до 15 градусов, но от влажности и ветра по ощущениям это минус 20−25. С 30 числа обещали потепление.

Мы добрались до KeyBank Center. Он, конечно, впечатляет!



Фото: Alex Ciba





Снаружи смотрится действительно великолепно, но наша сборная играла в соседнем здании — HarborCenter. Торцы этих сооружений примыкают друг к другу, и HarborCenter, скорее, выставочный комплекс со встроенным отелем Marriott.



Фото: Alex Ciba

Это довольно необычно и интересно, ведь чтобы попасть к трибунам, нужно сначала зайти в отель, подняться на 7 этаж, через лобби пройти по коридору и упереться в дверь, которая выведет на хоккейную площадку.

Пока мы стояли в очереди на проход, то заметили, что сборная Словакии разминается прямо там — вокруг льда. А некоторые готовились к матчу наверху, возле трибун. Видимо, ребят заселили в этот же отель для удобства. Пока наша сборная проводила раскатку, мы немного исследовали пространство, которое действительно умело переделано под хоккейную арену. Переоделись в народные вышиванки, взяли по пивку — и на трибуну.



Фото: Alex Ciba

Заметили по лицам хоккеистов, что они были приятно удивлены, увидев беларуских болельщиков. Мы немного пообщались с представителями федерации, от которых получили в подарок по шайбе.



Фото: Alex Ciba

Настроение отличное! Затем на нашем секторе появился Михаил Грабовский с отцом и сыном. Мы тут же подбежали к нему, пожали руки, обменялись теплыми словами и, конечно же, сделали фото на память.



Фото: Alex Ciba

Потом команды вышли на лед, мы взяли БЧБ и приготовились к началу матча.



Фото: Alex Ciba

Вдруг к нам подошла девушка, назвавшаяся работницей Федерации хоккея Беларуси, и попросила не размахивать «вот этими вот флагами». На что в ответ услышала: «Здесь свободная страна, и вы сейчас не в Беларуси». Немного обидевшись, она ушла, но все время возникала неподалеку от нас. Наши хоккеисты начали матч немного робко, было видно волнение на лицах. После первой пропущенной шайбы что-то стало получаться, игра пошла намного увереннее.

На трибунах было всего 10−15 шведов, равномерно разбросанных по паре-тройке человек.



Фото: Alex Ciba

Удивительно, но беларусов было чуть-чуть больше, примерно 20 человек. Наши десять находились около скамейки беларусов, шизели изо всех сил, да так, что некоторые американцы начали болеть вместе с нами, заряжая «Let's go Belarus!»

Вторая шайба шведов надломила наших хоккеистов, вскоре прилетели еще две, на перерыв ребята уходили не в лучшем состоянии. Мы же старались поддержать их. Несмотря на результат, никто из присутствующих не мог упрекнуть наших ребят. Они действительно бились и старались, самоотдача была на высоте.

Во время перерывов мы и сами рубились в хоккей.



Фото: Alex Ciba

В третьем периоде к нам подсели очень милые шведы из Стокгольма и Эстерсунда. Они много спрашивали у нас про Беларусь и про нас самих. Мы душевно пообщались. В ходе матча та самая девушка из пресс-службы все же сказала, что хоккеистам приятна и неожиданна наша поддержка. И поблагодарила за то, что мы приехали.

После матча ребята подъехали к нам, мы стоя хлопали им, а они нам в ответ. Царила атмосфера полного взаимоуважения. Встретили две хорошие белоруские семьи из Чикаго и Торонто. Оказывается, они часто поддерживают наших хоккеистов. Например, были на ЧМ-2008 в Квебеке и Галифаксе, а также на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

С сорванными голосами и отличным настроением мы поехали заселяться в дом. Отметив начало турнира и хорошо выспавшись, мы отправились на второй матч белорусов со швейцарцами. На сей раз матч принимал KeyBank Center, и мы принялись изучать новое место. Это достаточно большая арена, на хоккейных матчах вмещает более 18 тысяч зрителей: комфортные кресла вместо деревянных лавочек HarborCenter’a, хотя лично мне и на лавочках было вполне удобно.



Деревянные лавочки на трибунах HarborCenter. Фото: twitter.com/harborctr

Точки с атрибутикой, кафе/бары — все по канонам. Пиво — от 5 до 9 долларов. В наличии как баночное, так и крафтовое. Хот-дог — 3 доллара, виски с колой — 6, Jack Daniels — 8. Интерьер сдержанный, пусть и ничего особенного, но находиться там приятно, хотя лично мне «Минск-Арена», безусловно, нравится больше…

Мы заняли места не по билетам, а поближе к скамейке запасных нашей сборной и объединились с белорусами из Чикаго. Поначалу были там абсолютно одни, разложили флаги и заняли места, но буквально за 5−10 минут нас окружили канадцы, американцы и швейцарцы. Последние в основном были с семьями и детьми. А североамериканцы, кстати, вновь поддерживали наших.

Уже с первого периода они заряжали с нами на мове: «Давай, давi яго!», научили нас отвлекать швейцарского голкипера. Наша группа поддержки вела себя довольно активно. Наверное, поэтому люди относились к нам с интересом и доброжелательно. По атрибутике никто претензий не предъявлял, правда, чикагский барабан забрали работники арены.



Фото: Alex Ciba

Все было мирно. Даже трое канадцев из соседнего сектора, когда к ним подошел оператор, начали кричать вместе с нами «Бе-ла-русь, Бе-ла-русь», глядя в камеру. Нас тоже поснимали репортеры из ИИХФ и пообещали, что включат это в специальное видео про болельщиков турнира. Ну что ж, посмотрим…

Мы очень верили в победу. В третьем периоде белорусы были очень близки к ней. Вторая шайба швейцарцев вышла обидной. Мы ее практически сами себе привезли. Ну, а победная шайба — это, конечно, мастерство соперника. Наш голкипер сделал много сэйвов, но в этот раз не выручил.

Наша группа поддержки изо всех сил кричала, чтобы ребята не отчаивались и не сдавались. Хочется верить, что они это слышали. Парни рубились до конца, настоящие красавцы! После швейцарского гимна хоккеисты, подъезжая к подтрибунке, смотрели на нас, а мы аплодировали и кричали им, что они молодцы, бились и старались. Парни поблагодарили нас за поддержку.



Фото: Alex Ciba

Россиянам, к сожалению, тоже уступили. Но уже по традиции удалось тепло пообщаться с их болельщиками. Они интересовались нашей символикой.



Фото: Alex Ciba

Мужики, мы будем с вами до конца. К сожалению, наша сборная не выйдет в плей-офф. Очень хочется от всей души пожелать хоккеистам закрепиться в элите! Мы с вами и будем стараться поддерживать вас еще сильнее!

«Оп, давай давай! Беларусь, перамагай!»