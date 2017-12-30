Юные танцоры записали это поздравление во время совместной поездки в Санкт-Петербург , которую им подарило агентство Sputnik. Дети из разных стран провели в культурной столице России целую неделю и посетили множество достопримечательностей.

Дети пожелали всем-всем здоровья, процветания, мира, любви, многие лично передали привет и новогоднее поздравления своим странам.

Конкурс "Ты супер! Танцы" стартовал 2 сентября и завершился 23 декабря финальным шоу. Всего в проекте участвовали более 140 юных танцоров из различных стран, включая Беларусь. Победителем стала 14-летняя Валерия Родионова из Костромы.