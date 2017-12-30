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Новогоднее поздравление участников проекта "Ты супер! Танцы"
31.12.2017 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Юные танцоры записали это поздравление во время
Дети пожелали всем-всем здоровья, процветания, мира, любви, многие лично передали привет и новогоднее поздравления своим странам.
Конкурс "Ты супер! Танцы" стартовал 2 сентября и завершился 23 декабря финальным шоу. Всего в проекте участвовали более 140 юных танцоров из различных стран, включая Беларусь. Победителем стала 14-летняя Валерия Родионова из Костромы.
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Дети, которые принимали участие в проекте телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik, записали новогоднее поздравление. Смотрите на...
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