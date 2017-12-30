Драган: Россию, Беларусь и Украину ждет непростой 2018 год /

Грядущий 2018 год будет наполнен экстраординарными ситуациями, к которым стоит основательно подготовиться народам России и Беларуси, считает известный российский астролог Светлана Драган.



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Попытки дестабилизации, которые могут быть предприняты извне, потребуют нашей настоящей солидарности, ибо речь идет о территориальной целостности России.

"Острой точкой событийности в России может стать февраль. 15 февраля, в день солнечного затмения, могут произойти сложные события не только в России, но и в Украине. Не хочу говорить каких-то особо острых слов, но там возможна война широкого спектра. Действующая украинская власть может потерять возможность править дальше. Кстати это затмение весьма опасно и для рубля, дефолт 1998 года совпал с таким же затмением", — прогнозирует астролог.

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О непростых явлениях, с которыми придется столкнуться и Беларуси, вы услышите в аудиозаписи прогноза Светланы Драган.