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Александра Соснович прошла квалификацию турнира в Брисбене

31.12.2017 14:25 — Разное | Ежедневник  
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Александра Соснович прошла квалификацию турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно преодолела три квалификационных барьера и вышла в основную сетку турнира категории "Премьер" в австралийском Брисбене (призовой фонд - 894,7 тыс долларов).

Как сообщает БЕЛТА, в заключительном поединке квалификации Саснович (88-й номер мирового рейтинга) взяла верх над россиянкой Полиной Моновой (178) - 3:6, 7:5, 6:2. В первом раунде Александра уверенно переиграла американку Джулию Босерап (135) - 6:1, 6:4, а затем взяла верх над австралийской теннисисткой Изабель Уоллас (235) - 6:3, 6:1.

В стартовом матче основной сетки Александра Саснович встретится с 11-й ракеткой планеты представительницей Франции Кристиной Младенович. Еще одна белоруска Вера Лапко (134) не смогла пробиться в число 32 участниц главного турнира, уступив на старте квалификации украинке Даяне Ястремской (188) - 2:6, 4:6. Победитель соревнований определится 6 января 2018 года.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно преодолела три квалификационных барьера и вышла в основную сетку турнира категории "Премьер" в австралийском...

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