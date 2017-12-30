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Предварительный прогноз: январь будет теплее обычного

31.12.2017 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек — Sputnik. Температура на несколько градусов выше климатической нормы ожидается в Беларуси в течение января, свидетельствуют данные предварительного прогноза на месяц от Gismeteo.

Предварительные прогнозы погоды на длительные сроки не отличаются высокой точностью, однако иногда могут указывать на определенные тенденции.

Так, если верить сервисам с предварительными прогнозами погоды, в течение января 2018-го температура воздуха будет сохраняться на уровне нескольких градусов выше климатической нормы. Днями возможна плюсовая температура, а ночные заморозки — лишь до —7.

Погода 31 декабря побила температурные рекорды нескольких десятилетий. Если окажется точным и предварительный прогноз, то в январе также стоит ждать новых рекордов.

Белорусские синоптики пока предоставили прогноз погоды лишь на 1 января. Согласно их данным, в понедельник в Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег, температура воздуха ночью составит —2…+3, днем — +2…+8.

 
Теги: Минск
 
 
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Если верить сервисам, предоставляющим прогноз погоды на месяц, в январе часто будет сохраняться плюсовая температура.

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