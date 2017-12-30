Зенцова: как правильно загадывать желания в Новый год /

Есть хорошая психологическая традиция в Новый год или в канун Рождества делать так называемую карту желаний, которая поможет в будущем осуществить ваши мечты и планы, рассказывает психолог Наталья Земцова в беседе на радио Sputnik .



© Фото: из личного архива Светланы Драган Драган: Россию, Беларусь и Украину ждет непростой 2018 год

"Можно в веселой компании собраться вечером, накупить разных журналов. Ножницы, цветная фольга, цветная бумага и все что может подойти. Каждому раздать ватман и фломастеры и постараться максимально помечтать о том, чего бы хотелось в Новом году. Даже оторваться от реальности и позволить себе масштаб и большой разбег", — говорит психолог.

Собеседница Sputnik советует выбрать в журналах картинки, которые вас вдохновляют, и собрать их на ватмане, оставив центре место для собственной фотографии. Важно выбирать то, что может ассоциироваться с вашими целями и мечтами не только на будущий год, но и на будущие несколько лет.

"Вещайте этот ватман на самое видное место, мимо которого вы каждый день будете проходить, либо чтобы этот ватман с вашей картой желаний оказывался в поле вашего зрения. На самом деле, она работает. Вы потом сами увидите, как события, которые вы загадали и уже забыли про них, вдруг начинают происходить в вашей жизни", — рассказывает психолог.

Фрагмент беседы с доктором психологических наук Натальей Зенцовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.