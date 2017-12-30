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Александр Лукашенко утвердил экономические задачи на 2018 год

31.12.2017 15:59 — Разное | Ежедневник  
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Александр Лукашенко утвердил экономические задачи на 2018 год

Прогнозируется, что валовой внутренний продукт в 2018 году вырастет на 3,5 процентов, экспорт товаров и услуг - на 5,7 процентов, а уровень инфляции не превысит 6 процентов.

Соответствующие параметры заложены в Указе «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год», который  президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в последний день 2017 года.

Как сообщает пресс-служба президента, поставленные главой государства задачи базируются на приоритетах Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. Основными целями 2018 года являются повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и создание дополнительных условий для его ускорения в последующие годы.

Указом устанавливается перечень важнейших параметров, которые являются ключевыми показателями эффективности работы Правительства и Национального банка.

Прогнозируется, что валовой внутренний продукт в 2018 году вырастет на 3,5%, экспорт товаров и услуг - на 5,7%. Практически нулевой внешнеторговый баланс гарантирует стабильность ресурсного обеспечения экономики в условиях ожидаемых выплат по внешнему долгу и формирование золотовалютных резервов государства.

Национальному банку и Правительству Президентом Беларуси поручено принять необходимые меры по ограничению в 2018 году роста цен не более чем на 6%.

При подписании Указа Главой государства поставлены ключевые задачи социально-экономического развития. В том числе о сбалансированности платежного баланса, дальнейшей страновой и товарной диверсификации. Правительству поручено обеспечить дальнейший экономически обоснованный рост заработных плат в республике на основе создания прежде всего высокопроизводительных рабочих мест.

В 2018 году должна быть сокращена межрегиональная дифференциация в уровне и качестве жизни населения. Ускорится работа по улучшению экономической системы страны в целях обеспечения долгосрочных источников экономического роста, создания новых предприятий и производств, наращивания экспортного потенциала. Как продолжение работы по стимулированию деловой и инвестиционной активности будет формироваться система гарантий для инвесторов.

 
 
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