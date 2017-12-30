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Гидромет: 1 января в Беларуси будет ветрено и пойдет дождь

31.12.2017 17:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Ухудшение погоды произойдет в Беларуси в понедельник 1 января – ожидаются порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили Sputnik в воскресенье в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: 1 января в Беларуси будет ветрено и пойдет дождь
© Sputnik/ Владимир Сергеев
Предварительный прогноз: январь будет теплее обычного

Новый 2018 год белорусы встретят в основном без снега, лишь в некоторых западных районах страны 31 декабря сохраняется небольшой снежный покров – от одного до двух сантиметров.

В Минске, по прогнозам синоптиков, 1 января утром и днем пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, температура воздуха составит +2..+4°C.

В Бресте также ожидается дождь с мокрым снегом и будет теплее – там днем термометры покажут до +8°C. Похожая погода будет в Витебске, но будет на пару градусов холоднее.

В Гомеле и Гродно ночью и утром пройдут дожди, а дневная температура составит от +3 до +5°C. В Могилеве днем – умеренный дождь, а воздух прогреется до+4°C.

По данным синоптиков, на всей территории страны ветер будет южного направления, с порывами до 14 м/с.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По данным синоптиков, на всей территории страны ветер будет южного направления, с порывами до 14 м/с.

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