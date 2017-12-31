Арина Соболенко одержала победу в первом круге теннисного турнира в Шэньчжэне

Белоруска Арина Соболенко, занимающая 73-ю строку в мировой классификации, удачно стартовала в основной сетке турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $626,750.

В матче 1/16 финала Арина Соболенко в двух сетах с одинаковым счетом 6:4 нанесла поражение 79-му номеру рейтинга WTA румынке Монике Никулеску.

Поединок продолжался 1 час 33 минуты. За это время 19-летняя Соболенко сумела сделать семь брейков, один раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Ее 30-летняя соперница ответила пятью выигранными геймами на приеме, одним эйсом и ни разу при этом не допустила двойной ошибки.

Это был первый официальный поединок между теннисистками.

В 1/8 финала турнира Shenzhen Open Арина Соболенко встретится с победительницей противостояния между гречанкой Марией Саккари (51) и черногоркой Данкой Ковинич (123).

Напомним, другая белорусская теннисистка Александра Саснович удачно преодолела квалификационное сито на соревнованиях категории "Премьер" в австралийском Брисбене и в первом раунде сыграет с 11-й ракеткой планеты француженкой Кристиной Младенович.

Турниры в Австралии и Китае завершатся 6 января.

Между тем белорусский теннисист Илья Ивашко (№230 ATP) успешно решил задачу выхода в основную сетку турнира ATP в Индии c призовым фондом 501 000 долларов. В решающем матче квалификации он переиграл испанца Карлоса Табернера (185) со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.