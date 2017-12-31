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Крук и Котович: как на Новый год заговорить воду на счастье
31.12.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Этнокультурологи Иван Крук и Оксана Котович в эфире телеканала
© Sputnik/ Роман Шантар
Первая часть обряда совершалась за полчаса до наступления Нового года. У современных белорусов и сегодня осталась традиция провожать год уходящий.
"Мы сели все за стол, — праздник семейный, к чужим людям не ходи и чужого человека к себе в Новый год не пускай. И тогда хозяин ставит на руку либо на середину стола рюмку или стакан с водой. И мы на минуточку держим левую руку над этой водой и тихонько про себя: "Боженька, забери с собой мои болезни, беду, несчастье", — все со знаком минус. И потом открываем форточку и выливаем через форточку наши проблемы", — рассказал Крук.
Вторая часть обряда продолжается в первые секунды Нового года — под привычный бой курантов. В тот же стакан нужно снова налить воду до краев и держать над стаканом уже правую руку. Делать это нужно всей семьей, желая счастья, здоровья и радости, в первую очередь, близким людям.
© Sputnik/ Дмитрий Волотко
"Обязательное условие: не себе желаем, любимой и хорошей, а начинаем с того, что: "Хочу, чтоб бабушка с дедушкой прожили еще год. Хочу, чтобы у отца сложилось все на работе. Хочу, чтобы у мамы было здоровье. Хочу, чтобы у сына… Хочу, чтобы у внука. И только в последнюю очередь вспоминаешь про себя", — рассказала Котович.
"А потом всю эту водичку, как заговорили все свои желания, и тогда, начиная со старшего, по глотку… Или от меньшего, тут уж, как семья выбирает. Пускается все это по кругу, и обязательно нужно выпить до дна. Каким бы ни был этот ритуал, его проводили всей семьей с детьми, закладывая основы благополучия, счастья и мира в сердце", — резюмировал Крук.
Фрагмент беседы с этнокультурологами Оксаной Котович и Иваном Круком слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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