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Крук и Котович: как на Новый год заговорить воду на счастье

31.12.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Этнокультурологи Иван Крук и Оксана Котович в эфире телеканала РТР-Беларусь познакомили зрителей со старинным белорусским обрядом встречи Нового года, который проводится при помощи блюдца и стакана с водой.

Крук и Котович: как на Новый год заговорить воду на счастье
© Sputnik/ Роман Шантар
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Первая часть обряда совершалась за полчаса до наступления Нового года. У современных белорусов и сегодня осталась традиция провожать год уходящий.

"Мы сели все за стол, — праздник семейный, к чужим людям не ходи и чужого человека к себе в Новый год не пускай. И тогда хозяин ставит на руку либо на середину стола рюмку или стакан с водой. И мы на минуточку держим левую руку над этой водой и тихонько про себя: "Боженька, забери с собой мои болезни, беду, несчастье", — все со знаком минус. И потом открываем форточку и выливаем через форточку наши проблемы", — рассказал Крук.

Вторая часть обряда продолжается в первые секунды Нового года — под привычный бой курантов. В тот же стакан нужно снова налить воду до краев и держать над стаканом уже правую руку. Делать это нужно всей семьей, желая счастья, здоровья и радости, в первую очередь, близким людям.

Крук и Котович: как на Новый год заговорить воду на счастье
© Sputnik/ Дмитрий Волотко
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"Обязательное условие: не себе желаем, любимой и хорошей, а начинаем с того, что: "Хочу, чтоб бабушка с дедушкой прожили еще год. Хочу, чтобы у отца сложилось все на работе. Хочу, чтобы у мамы было здоровье. Хочу, чтобы у сына… Хочу, чтобы у внука. И только в последнюю очередь вспоминаешь про себя", — рассказала Котович.

"А потом всю эту водичку, как заговорили все свои желания, и тогда, начиная со старшего, по глотку… Или от меньшего, тут уж, как семья выбирает. Пускается все это по кругу, и обязательно нужно выпить до дна. Каким бы ни был этот ритуал, его проводили всей семьей  с детьми, закладывая основы благополучия, счастья и мира в сердце", — резюмировал Крук.

Фрагмент беседы с этнокультурологами Оксаной Котович и Иваном Круком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Этнокультурологи Иван Крук и Оксана Котович рассказали о старинном белорусском обряде встречи Нового года, который ограждал наших предков от бед и приносил...

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