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Белорусские гандболисты финишировали шестыми на юниорском турнире в Германии

31.12.2017 18:20 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-17) заняли шестое место на традиционном предновогоднем турнире "Шпаркассен-Кап" в немецком Мерциге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительном этапе соревнований белорусы сыграли вничью со швейцарцами - 25:25, а также проиграли сверстникам из Италии - 22:26 и Германии - 18:31. В утешительном турнире за 5-8-е места белорусские гандболисты уверенно выиграли у команды Нидерландов - 31:16, а в игре за 5-е итоговое место уступили швейцарцам со счетом 18:21.

В решающем поединке за первое место юные гандболисты Исландии с минимальным перевесом взяли верх над сверстниками из Германии - 21:20.

"Шпаркассен-Кап" проводился уже в 31-й раз.

 
 
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Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-17) заняли шестое место на традиционном предновогоднем турнире "Шпаркассен-Кап" в немецком Мерциге.

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