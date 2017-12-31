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"Цмокі" сняли новогоднее видеопоздравление на стихи беларуской поэтессы
Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" выпустил праздничный видеоролик, в котором игроки профессиональных команд и детской клубной школы поздравляют всех с Рождеством и Новым годом стихами белорусской поэтессы Татьяны Демьяновой.
Видео:
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Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" выпустил праздничный видеоролик, в котором игроки профессиональных команд и детской клубной школы поздравляют всех с Рождеством...
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