Как ракета: маршрутка в Гомеле за два дня пять раз превысила скорость

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Одна из гомельских маршруток за два дня пять раз была зафиксирована мобильным датчиком при превышении скорости, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома ГАИ: в попавшем в ДТП под Киевом автобусе детей из Мозыря не было

Камера стояла на пересечении улиц Барыкина и Лермонтова областного центра, за двое суток она выявила около 390 нарушений скоростного режима.

"Отличились водители маршрутных такси, которые превысили скоростной режим 41 раз, некоторые из них по два-три раза. Один водитель в течение двух дней превысил установленную скорость движения пять раз", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что максимальная скорость превышения маршруткой-ракетой составила более 95 км/ч.

По информации инспекции, водителей данных маршрутных такси пригласили в УВД, где провели разъяснительную беседу.