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Как ракета: маршрутка в Гомеле за два дня пять раз превысила скорость

31.12.2017 18:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Одна из гомельских маршруток за два дня пять раз была зафиксирована мобильным датчиком при превышении скорости, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Как ракета: маршрутка в Гомеле за два дня пять раз превысила скорость
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Камера стояла на пересечении улиц Барыкина и Лермонтова областного центра, за двое суток она выявила около 390 нарушений скоростного режима.

"Отличились водители маршрутных такси, которые превысили скоростной режим 41 раз, некоторые из них по два-три раза. Один водитель в течение двух дней превысил установленную скорость движения пять раз", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что максимальная скорость превышения маршруткой-ракетой составила более 95 км/ч.

По информации инспекции, водителей данных маршрутных такси пригласили в УВД, где провели разъяснительную беседу.

 
Теги: Минск
 
 
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Максимальная скорость превышения маршруткой-ракетой составила более 95 км/ч.

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