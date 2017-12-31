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С Новым 2018 годом надежды!

31.12.2017 20:29 — Разное | Ежедневник  
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С Новым 2018 годом надежды!

Друзья, коллеги, читатели! Соратники и противники! Горячо любимые и беззаветно любящие! Управляющие и подчиненные!

Коллектив «Ежедневника» рад поздравить вас всех с наступающим  2018 годом!  Желаем, чтобы в этот год желтой собаки  ваши сердца наполнились любовью и преданностью, и чтобы у вас никогда не появлялось повода и желания собачиться друг с другом.    

Наступающий 2018 год, впервые за современную историю Беларуси, действительно дает реальную надежду на то, что окончательно рухнет «берлинская стена» между властью и бизнесом.

Поэтому деловым людям желаем, чтобы оправдались ожидания от новых президентских декретов по развитию предпринимательства и цифровой экономики. Желаем чиновникам на местах своими подзаконными актами, разъяснениями и комментариями, не испортить первое впечатление от этих документов.

Желаем президенту не отступить на полпути и довести в 2018 году до логического завершения то, что начато в 2017-м.   

Желаем, чтобы в 2018 году наша Беларусь действительно стала самым привлекательным государством в Европе, и не только для бизнесменов и представителей власти, но и для простого человека, не обремененного деньгами и политическими амбициями. 

 
 
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Друзья, коллеги, читатели! Соратники и противники! Горячо любимые и беззаветно любящие! Управляющие и подчиненные!

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