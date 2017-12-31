Достигнута договоренность с чехом Радославом Латалом, который возглавит «Динамо-Брест» в 2018 году, передает официальный сайт клуба .



Фото: ФК «Динамо-Брест»

Латал — известный в прошлом футболист, обладатель Кубка УЕФА-1997 в составе «Шальке-04» и серебряный призер чемпионата Европы-1996.

Последним местом работы 47-летнего специалиста был «Пяст» из Гливице, где он занял второе место в польской Экстраклассе, а также был признан лучшим тренером сезона 2015/16.

— Был приятно удивлен интересом ко мне со стороны бывшего игрока Бундеслиги и генерального менеджера клуба Валдаса Иванаускаса. Также общался со спортивным директором Сергеем Ковальчуком.

Предложение «Динамо-Брест» было очень конкретным и интересным. На встрече с руководством клуба были озвучены цели, которые мне интересны. Я очень счастлив, что мы обо всем договорились и верю, что вместе сможем реализовать поставленные задачи.

В Бресте пока не был, но слышал от руководства, что город очень красивый и жители любят футбол. Это очень важно. Про клуб уже знаю достаточно много. Дважды я приезжал в Минск, смотрел множество игр прошлого сезона и сформировал представление как о клубе в целом, так и о тех игроках, с которыми предстоит работать, — передает слова нового главного тренера пресс-служба брестского «Динамо».

Генеральный менеджер «Динамо-Брест» Валдас Иванаускас рассказал о первых шагах нового главного тренера Радослава Латала, который возглавит команду в 2018 году.

— С Радославом мы беседовали давно. Я помню его как игрока, но для нас главное то, как он проявляет себя в качестве тренера. Безусловно, он уже достаточно хорошо изучил команду. Нам нравится его подход к делу. Он встречался и со мной, и с Сергеем Петровичем Ковальчуком.

Несколько раз Латал был в Беларуси, полностью владеет информацией о команде. Знаю, что он также предметно общался с тренером по физподготовке Стергиосом Фотопулосом. Они обсуждали состояние футболистов перед стартом предсезонной подготовки.

Начало карьеры

Латал родился 6 января 1970 года в маленьком городе Простеёв на востоке Чехии. Первым профессиональным клубом в карьере была «Сигма» из Оломоуца, где он выступал на протяжении 9 лет (1985 — 1994). Исключением стал 1990 год, когда Радослав на один сезон отлучился в пражскую «Дуклу» и выиграл Кубок Чехословакии.

Обладатель Кубка УЕФА

В возрасте 24 лет Латал переехал в Германию и подписал контракт с «Шальке-04». За семь сезонов в Гельзенкирхене он стал крепким игроком основного состава, провел 191 матч и забил 14 голов, заслужив любовь и уважение болельщиков.

Самым успешным годом на клубном уровне можно считать 1997, когда «Шальке» в финале Кубка УЕФА обыграл обыграл по пенальти миланский «Интер». Это был последний еврокубковый финал, который состоял из двух игр. Оба матча Латал отыграл в стартовом составе. Та победа до сих пор считается главной в истории «Шальке». В 2001 году Латал завоевал свой второй трофей — Кубок Германии, после чего вернулся в Чехию.



Радослав Латал (в центре) с Кубком Германии

Вице-чемпион Европы

Сборная Чехии стала главным открытием чемпионата Европы 1996, который прошел в Англии. Команда Душана Угрина-старшего дошла до финала, по пути обыграв Италию, Португалию и Францию. Радослав Латал был одним из ключевых игроков в том составе. Правда полуфинал и финал прошел без его участия из-за красной карточки, которую защитник получил в ¼. Пропуск двух важнейших матчей не помешал ему войти в символическую сборную по итогам турнира.



Сборная Чехии на чемпионате Европы 1996. Радослав Латал под номером «2» крайний слева

Чехи лишь в серии пенальти уступили сборной Германии. Будучи тренером, Латал вспоминал то обидное поражение: «Это сложно, очень сложно. Вся Европа подбадривала вас тогда. Конечно, серебро чемпионата Европы — это отличный результат, но поскольку мы дошли до финала, то хотели выиграть золото.»

Чемпионство и Кубок Чехии

После возвращения из «Шальке» в 2002 году Радослав подписал контракт с «Баником» из Остравы. Как выяснилось позже, с клубом он не прогадал. Через год был выигран чемпионат, а еще через два Кубок Чехии. Сразу после завоевания своего последнего трофея в 2005 году Латал объявил о завершении карьеры игрока.

Первые шаги в качестве тренера

Тренерская карьера началась в 2007 году с трех маленьких клубов: «Фридек-Мистек», «Оправа», «Баник» (Соколов). Затем был непродолжительный период в «Банике» из Остравы, после чего Латал уехал тренировать за границу и возглавил словацкий «Кошице» в сентябре 2013 года. За первые два сезона были выиграны чемпионат и Кубок Словакии, после чего из-за финансовых проблем чеху пришлось покинуть пост главного тренера.

Успех в Польше

Последним клубом Латала был «Пяст», с которым он занял второе место в польской Экстраклассе 2015/16. Перед началом того сезона клуб из Гливице покинули два лидера: Константин Васильев и Камил Вильчек. Последний был лучшим бомбардиром чемпионата в предыдущем году. Латал сумел найти им замену, организовал команду и лидировал большую часть сезона. Лидировал не просто добывая очки в матчах с аутсайдерами, а обыгрывая всех признанных лидеров польского футбола. В итоге все пришло к тому, что чемпион стал известен лишь в последнем туре. Куда более мощная в финансовом плане «Легия» лишь на два очка опередила «Пяст».

По итогам того сезона Латал был признан лучшим тренером Польши и запомнился тем, что был единственным, кто использовал схему с тремя центральными защитниками.